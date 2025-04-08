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Общество

Клиенты МегаФона проконтролируют новые подключения с помощью "Госуслуг"

09 апреля 2025 11:59  [113] Общество
Клиенты МегаФона проконтролируют новые подключения с помощью Госуслуг

Фото: пресс-служба "МегаФона"

МегаФон внедрил сервис по информированию своих клиентов о новых подключениях к услугам сотового оператора с использованием их персональных данных на портале «Госуслуги». Теперь при покупке и регистрации сим-карты МегаФона в раздел «Уведомления» госпортала приходит сообщение о заключении нового абонентского договора. Аналогичный сервис оператор реализовал в ноябре прошлого года в рамках своих каналов информирования абонентов. 

С начала апреля информация обо всех номерах абонентов доступна пользователям «Госуслуг». При этом клиенты МегаФона одними из первых получили возможность заблокировать на портале сим-карты, которые не используются либо были зарегистрированы на персональные данные абонента без его ведома. 

Теперь сотовый оператор информирует через «Госуслуги» своих клиентов о регистрации новых сим-карт на их паспортные данные. Соответствующая информация появляется в разделе «Уведомления». Если абонент не подключал новый номер, ему необходимо запустить процесс его блокировки. 

МегаФон уже внедрил такой сервис с использованием собственных каналов взаимодействия с абонентами в ноябре прошлого года. Как и в случае с «Госуслугами», сервис подключается автоматически и доступен новым и действующим клиентам сотового оператора. 

Информирование абонентов МегаФона происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи. 

Сообщения передаются по нескольким каналам коммуникаций с клиентом — в виде SMS на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push‑уведомления от приложения МегаФона, если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора. В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем. 

Напомним, что в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — 10 сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Гражданам РФ необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля. 

«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале “Госуслуги”. Таким образом, абоненты МегаФона будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — говорит директор департамента по развитию компании МегаФон Игорь Глебов.

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Теги:
Госуслуги Мегафон
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