Сербский блогер нашла поразительное сходство между Белградом и Нижним Новгородом

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Сравнение карт Белграда и Нижнего Новгорода, опубликованное в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение из-за удивительного количества параллелей между двумя городами. Анализ, проведённый сербским блогером Ксенией Павловой, показал, что совпадения затрагивают не только географию, но и архитектуру, транспорт и даже политику.
Оба города находятся в стратегически важных точках — на слиянии двух крупных рек. Нижний Новгород раскинулся там, где встречаются Ока и Волга, а Белград — на месте соединения Дуная и Савы. В обоих случаях в центре возвышаются старинные крепости, служащие напоминанием об их историческом значении.
Инфраструктура городов также демонстрирует сходство. Расположение мостов и аэропортов в Белграде и Нижнем Новгороде оказалось удивительно похожим. Кроме того, в обоих городах действуют трамвайные маршруты, и в частности, кольцевая линия под номером 2 присутствует как в одном, так и в другом.
Особое внимание привлек район Борча, расположенный напротив Белграда. Он напоминает российский город Бор, находящийся на противоположном берегу от Нижнего Новгорода. Сходство названий и географическое расположение добавляют еще один штрих к общей картине.
Интернет-пользователи не обошли вниманием и политические параллели. Некоторые отметили внешнее сходство между президентом Сербии Александром Вучичем и мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, что стало ещё одним поводом для обсуждений.
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