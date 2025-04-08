Беспилотные фуры запустят на трассе М-12 "Восток" после тестирования на М-11 Общество

Фото: ГК "Автодор"

В Подмосковье на трассе М-11 "Нева" начали тестировать беспилотные грузовики. К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" подключили 67 транспортных средств, которые уже осуществляют перевозки. В перспективе такие технологии внедрят и на магистрали М-12 "Восток", сообщает телеканал "360".

Беспилотные авто оснащены информационной системой экстренного реагирования при авариях, что позволяет отслеживать их местоположение, а также получать информацию о пробеге и фиксировать инциденты в реальном времени.

Заместитель министра транспорта России Андрей Никитин подчеркнул, что все данные о пробегах, режимах работы и происшествиях в режиме реального времени дают полное представление о ситуации и позволяют принимать обоснованные решения.

В проекте участвуют ведущие логистические компании, включая ПЭК, "Глобалтрак Лоджистик" и Х5 Logistics. На дорогах работают грузовики КамАЗ и Navio. На данный момент автопарк беспилотных перевозок преодолел 7,2 млн километров и перевёз более 800 тысяч кубометров грузов. К концу текущего года планируется увеличить количество беспилотных грузовиков до 100 единиц.