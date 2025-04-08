Международная ассоциация по проверке фактов запустила официальный сайт Общество

Международная ассоциация по проверке фактов, учрежденная при поддержке ТАСС, представила свой официальный сайт. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, онлайн-платформа начала работу 8 апреля и уже объединяет специалистов по фактчекингу и журналистским расследованиям из 30 стран, включая Австралию, Бразилию, Францию, Нидерланды, Нигерию, Пакистан, Индонезию и другие.

Захарова отметила, что новый ресурс под названием Global Fact-Checking Network (GFCN) стал международной площадкой для обмена достоверной информацией. На сайте публикуются опровержения фейков и аналитические материалы, подготовленные участниками ассоциации. Все материалы сопровождаются специальной пометкой и распространяются через СМИ и социальные сети.

Она подчеркнула, что создание ассоциации стало результатом международного форума "Диалог о фейках 2.0", прошедшего при поддержке МИД РФ. Организатором мероприятия выступила АНО "Диалог Регионы", а ТАСС стал его стратегическим партнером. Форум собрал более тысячи участников из 65 стран.

По словам Захаровой, инициатива создания GFCN возникла как ответ на информационные вбросы и дезинформационные кампании, продвигаемые западными структурами, в том числе под видом независимого фактчекинга.

Сайт GFCN доступен на русском и английском языках. На нем уже размещены первые расследования, в том числе материалы о дипфейках и разоблачения, касающиеся деятельности "Голоса Америки" (признан в РФ СМИ-иноагентом), который, как утверждается, долгое время был источником дезинформации.

Кроме того, опубликовано опровержение ложного утверждения финского журналиста Пекки Каллионеми о якобы наличии у главы Пентагона российской электронной почты. Этот материал подготовил эксперт ассоциации Тимофей Ви.

Захарова также обратила внимание на важность размещенного на сайте кодекса ответственного фактчекинга, с которым может ознакомиться каждый пользователь.

Она выразила уверенность, что инициатива будет развиваться и получит поддержку от тех, кто стремится к честному и ответственному подходу к информации.

"Сегодня как никогда важны факты, правдивость и уважительное отношение к информации. Мы понимаем, насколько это сложная, но крайне необходимая работа", — заключила дипломат.