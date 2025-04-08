ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 апреля 2025 17:55  [64] В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки "Честный знак"
09 апреля 2025 16:30  [196] Комиссия по землепользованию не разрешила построить АЗС в Сормове
09 апреля 2025 13:26  [186] Генконсул Китая подверг критике новую торговую политику США
09 апреля 2025 13:16  [197] Здание бывшего профилактория Свердлова в Дзержинске продают за 9 млн рублей
09 апреля 2025 13:13  [53] Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах
09 апреля 2025 08:00  [267] Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале
09 апреля 2025 07:23  [46] В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства "Профессионалы"
08 апреля 2025 19:13  [382] Продавцы вторички в Нижнем Новгороде стали реже снижать цену
08 апреля 2025 17:07  [350] Глеб Никитин и Герман Греф дали старт ИТ-олимпиаде по кибербезопасности для школьников
08 апреля 2025 16:58  [298] Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве
Экономика

В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства "Профессионалы"

09 апреля 2025 07:23  [46] Экономика
В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства Профессионалы

Фото: пресс-служба Нижегородского автозавода

В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». В этом году в регион прибыло около 200 участников из 56 субъектов страны.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в регионе пройдут испытания по восьми компетенциям: «Бережливое производство», «Видеопроизводство», «Звукорежиссура», «Интернет-маркетинг», «Психология и технологии B2B-продаж», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Художественная роспись по дереву» и «Эксплуатация судов водного транспорта». Помимо Нижегородской области, межрегиональные этапы чемпионата проходят еще в 28 субъектах страны.

«Межрегиональный этап всероссийского чемпионата – это состязания на очень высоком уровне. Все ребята, дошедшие до этого этапа, - уже лидеры в своих компетенциях, именно на них надо равняться! Чемпионат даст школьникам и студентам мощный толчок для саморазвития: это и расширение кругозора, и повышение ответственности за свои знания. Для наставников это также возможность развить свое мастерство как педагогов», – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По словам министра, представитель региона уже одержал первую победу на межрегиональном этапе чемпионата. Ученица нижегородского лицея №165 имени 65-летия ГАЗа Елизавета Горчикова стала призером в компетенции «Бережливое производство». Она станет одной из тех, кто будет представлять Нижегородскую область в финале состязания.

Для участников мероприятий чемпионата подготовлена насыщенная образовательная программа. В нее включены мастер-классы по применению инструментов бережливого производства, сварке, окраске и быстрой переоснастке, панельные дискуссии и экскурсии на производства.

«Мне очень понравились мастер-классы, много информации почерпнул для себя. Буду стараться применять её на практике уже на чемпионате», – сказал участник чемпионата из Екатеринбурга Александр Юровский.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий входят во Всероссийское чемпионатное движение. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в новый национальный проект «Молодежь и дети».

Национальный проект реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Нацпроект Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph