В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства "Профессионалы" Экономика

Фото: пресс-служба Нижегородского автозавода

В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». В этом году в регион прибыло около 200 участников из 56 субъектов страны.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в регионе пройдут испытания по восьми компетенциям: «Бережливое производство», «Видеопроизводство», «Звукорежиссура», «Интернет-маркетинг», «Психология и технологии B2B-продаж», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Художественная роспись по дереву» и «Эксплуатация судов водного транспорта». Помимо Нижегородской области, межрегиональные этапы чемпионата проходят еще в 28 субъектах страны.

«Межрегиональный этап всероссийского чемпионата – это состязания на очень высоком уровне. Все ребята, дошедшие до этого этапа, - уже лидеры в своих компетенциях, именно на них надо равняться! Чемпионат даст школьникам и студентам мощный толчок для саморазвития: это и расширение кругозора, и повышение ответственности за свои знания. Для наставников это также возможность развить свое мастерство как педагогов», – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По словам министра, представитель региона уже одержал первую победу на межрегиональном этапе чемпионата. Ученица нижегородского лицея №165 имени 65-летия ГАЗа Елизавета Горчикова стала призером в компетенции «Бережливое производство». Она станет одной из тех, кто будет представлять Нижегородскую область в финале состязания.

Для участников мероприятий чемпионата подготовлена насыщенная образовательная программа. В нее включены мастер-классы по применению инструментов бережливого производства, сварке, окраске и быстрой переоснастке, панельные дискуссии и экскурсии на производства.

«Мне очень понравились мастер-классы, много информации почерпнул для себя. Буду стараться применять её на практике уже на чемпионате», – сказал участник чемпионата из Екатеринбурга Александр Юровский.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий входят во Всероссийское чемпионатное движение. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в новый национальный проект «Молодежь и дети».

Национальный проект реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».