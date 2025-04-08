ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 апреля 2025 17:55  [60] В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки "Честный знак"
09 апреля 2025 16:30  [190] Комиссия по землепользованию не разрешила построить АЗС в Сормове
09 апреля 2025 13:26  [186] Генконсул Китая подверг критике новую торговую политику США
09 апреля 2025 13:16  [196] Здание бывшего профилактория Свердлова в Дзержинске продают за 9 млн рублей
09 апреля 2025 13:13  [50] Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах
09 апреля 2025 08:00  [267] Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале
09 апреля 2025 07:23  [44] В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства "Профессионалы"
08 апреля 2025 19:13  [380] Продавцы вторички в Нижнем Новгороде стали реже снижать цену
08 апреля 2025 17:07  [349] Глеб Никитин и Герман Греф дали старт ИТ-олимпиаде по кибербезопасности для школьников
08 апреля 2025 16:58  [296] Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве
Экономика

Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах

09 апреля 2025 13:13  [50] Экономика
Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит Всероссийский опрос работодателей для оценки их потребности в кадрах на период до 2032 года. Инициатива направлена на формирование долгосрочного прогноза развития рынка труда и совершенствование системы подготовки профессиональных кадров.

Цель опроса – выявить перспективные профессии и компетенции, которые будут определять кадровую политику предприятий в ближайшие годы. Результаты позволят точнее планировать подготовку специалистов, адаптировать программы обучения под требования бизнеса, улучшить взаимодействие работодателей и образовательных учреждений.

Опрос проводится на специализированной платформе: prognoz.vcot.info, подробная информация доступна на платформе «Работа России».

«Нам необходимо понимать, какие специалисты потребуются предприятиям в будущем, чтобы уже сегодня выстраивать эффективную систему подготовки кадров. Приглашаем всех работодателей Нижегородской области – от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей – принять активное участие в опросе. Ваши ответы помогут создать условия для устойчивого роста экономики и занятости», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для участия необходимо зайти на платформу: prognoz.vcot.info, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и заполнить опросную форму в личном кабинете. 

По всем возникающим вопросам можно обратиться в контакт-центр Нижегородского кадрового центра «Работа России» по телефону: 8-800-250-47-47 или написать в официальную группу в ВК.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры», который выполняет задачи, отчасти ранее предусмотренные в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Новый нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph