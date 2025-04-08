Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах Экономика

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит Всероссийский опрос работодателей для оценки их потребности в кадрах на период до 2032 года. Инициатива направлена на формирование долгосрочного прогноза развития рынка труда и совершенствование системы подготовки профессиональных кадров.

Цель опроса – выявить перспективные профессии и компетенции, которые будут определять кадровую политику предприятий в ближайшие годы. Результаты позволят точнее планировать подготовку специалистов, адаптировать программы обучения под требования бизнеса, улучшить взаимодействие работодателей и образовательных учреждений.

Опрос проводится на специализированной платформе: prognoz.vcot.info, подробная информация доступна на платформе «Работа России».

«Нам необходимо понимать, какие специалисты потребуются предприятиям в будущем, чтобы уже сегодня выстраивать эффективную систему подготовки кадров. Приглашаем всех работодателей Нижегородской области – от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей – принять активное участие в опросе. Ваши ответы помогут создать условия для устойчивого роста экономики и занятости», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для участия необходимо зайти на платформу: prognoz.vcot.info, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и заполнить опросную форму в личном кабинете.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в контакт-центр Нижегородского кадрового центра «Работа России» по телефону: 8-800-250-47-47 или написать в официальную группу в ВК.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры», который выполняет задачи, отчасти ранее предусмотренные в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Новый нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.