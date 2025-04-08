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Общество

Вопросы профилактики заболеваний и вовлечения детей в адаптивный спорт обсуждаются на XV форуме педиатров ПФО в Нижнем Новгороде

09 апреля 2025 17:51  [59] Общество
Вопросы профилактики заболеваний и вовлечения детей в адаптивный спорт обсуждаются на XV форуме педиатров ПФО в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы мероприятия

9 и 10 апреля в Нижнем Новгороде проходит юбилейный, XV форум педиатров Приволжского федерального округа. Более 500 экспертов в различных направлениях медицины обсуждают актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей.

Как отметила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, форум стал одним из мероприятий «Недели детского здоровья – 2025», стартовавшей 7 апреля – во Всероссийский день беременных. Особенность мероприятия в этом году – в межведомственном взаимодействии: к форуму также привлечены специалисты в области образования, социальной защиты и спорта.

«В свете общероссийского курса на стабилизацию демографической ситуации вопросы здоровья детей приобретают стратегическую значимость. Гости форума не только делятся друг с другом медицинскими знаниями и достижениями, но и работают над тем, чтобы сделать эффективнее систему профилактики, вовлечь как можно больше детей в спорт, привить им принципы здорового образа жизни», – сообщила министр.

Как отметила начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения региона Марина Семерикова, очень важно, чтобы полезная информация была донесена как до медиков, так и до самих детей и их родителей.

«В рамках форума проводим различные массовые мероприятия, в том числе тематические лекции и викторины в школах и детских поликлиниках. Наши специалисты затрагивают широкий спектр вопросов. Это и вакцинация детей, и поддержка их психологического благополучия, и вопросы по воспитанию, коррекции поведения», – сообщила она.

Эксперты министерства спорта Нижегородской области и спортивных объединений региона поделились позитивным опытом привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к занятиям адаптивной физкультурой и спортом. По словам заместителя министра спорта Нижегородской области Екатерины Париловой, на сегодняшний день в регионе уже почти 12 тысяч детей с ОВЗ и инвалидностью систематически посещают спортивные занятия. В Нижегородской области активно развиваются следж-хоккей, бадминтон для глухих, адаптивное плавание, бочча, баскетбол на колясках, волейбол сидя, легкая атлетика и многие другие дисциплины.

«Физическая культура и спорт открывают принципиально новые возможности для реабилитации и социализации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Занятия в специальных секциях дарят и ребятам, и их родителям вдохновение и возможность почувствовать полноту жизни. В 2024 году в нашем регионе открылся уникальный спортивный объект – единственный в России центр адаптивных видов спорта, совмещенный с медицинским центром. Очень важно и ценно, что в «Парусе» спортсмены с ОВЗ находятся под пристальным наблюдением медиков, проходят восстановительные процедуры и получают необходимую фармакологическую и психологическую поддержку там же, где тренируются», – подчеркнула Екатерина Парилова.

Президент всероссийской Федерации адаптивного хоккея и Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрий Дронов рассказал гостям форума о том, какую пользу приносит командный спорт для детей с ОВЗ.

«Дети становятся физически более крепкими и, что не менее важно, чувствуют себя более уверенными, активнее интегрируются в общество. У них появляются те возможности, которые обычно недоступны людям с особенностями здоровья, и это вдохновляет всю семью ребенка! Родители не должны переставать верить в своих детей. Дайте им возможность попробовать, и они вас точно удивят!» – заключил Дмитрий Дронов.

В областном Минздраве отметили, что с 2025 года работа по охране материнства и детства включена в реализацию нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 гг. объявлен региональным Пятилетием семьи. За эти годы планируется существенно расширить меры поддержки для семей, запустить полезные проекты для родителей и их детей, а также для тех, кто еще только планирует материнство и отцовство.

Напомним, национальный проект «Семья» начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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