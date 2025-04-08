Нижегородская область стала лидером Всероссийской акции по бесплатной проверке тонометров "Будь уверен! Будь здоров!" Общество

Фото: Нижегородский ЦСМ

Нижегородская область стала лидером среди всех субъектов страны по итогам проведения Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!». В этом году жители региона смогли бесплатно проверить работу почти 6 тысяч домашних тонометров. Это на 65% больше, чем показатель 2024 года.

Как отметили в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний, акция проводилась в период с 4 по 7 апреля сразу на 14 площадках. Мероприятие, инициированное Росстандартом, призвано напомнить гражданам о важности точных измерений для контроля здоровья.

«Рост числа участников акции свидетельствует о том, что все больше нижегородцев старается следить за своим здоровьем. Для нас важно повышать осведомленность людей о существующих инициативах, мы стараемся их активно поддерживать. Акцию «Будь уверен! Будь здоров!» можно рассматривать как одно из профилактических мероприятий, ведь от исправности медицинских приборов зависит точность диагностики и целесообразность последующего лечения», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

По словам и.о. директора Нижегородского ЦСМ Алексея Айзенберга, результаты проверок в Нижегородской области показали, что около 15% домашних приборов показывали неверные измерения.

«Наш Центр продолжает работу по повышению грамотности населения в вопросах метрологического обеспечения, и мы рады, что все больше людей понимает: точность измерительных приборов – это не просто формальность, а залог сохранения здоровья», – сказал он.

В этом году в качестве волонтеров в акции принимали участие ученики школы №26 Дзержинска, которая является членом Метрологического образовательного кластера Росстандарта в Нижегородской области. Ребята не только помогали нижегородцам, но и имели возможность лучше познакомиться с метрологическим оборудованием. Они наблюдали за процессом проверки тонометров, что позволило им увидеть практическую пользу измерений в повседневной жизни.

Всего в России в рамках Всероссийской акции Росстандарта проверили более 43 тысяч тонометров – это рекордное количество приборов за все годы проведения мероприятия.

«Около 70% граждан, принявших участие в акции, обратились за проверкой тонометров в этом году впервые, что в очередной раз свидетельствует о социальной и просветительской значимости акции, а также о заинтересованности граждан в получении точной информации о работе своего оборудования», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что участие жителей региона в акции стало вкладом в большую общую работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая ведется в стране в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.