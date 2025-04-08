В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки "Честный знак" Экономика

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» запустило службу онлайн-поддержки для предпринимателей по работе с системой маркировки «Честный знак».

Центр «Мой бизнес» действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Система маркировки «Честный знак» – это национальный инструмент повышения прозрачности товарных рынков, защиты потребителей, выравнивания конкуренции, контроля качества товаров, борьбы с любым незаконным оборотом.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный Минпром курирует работу оперативного штаба по контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации.

«Система «Честный знак» сегодня активно развивается. Чтобы процессы включения новых инструментов в работу проходили максимально комфортно для бизнеса, мы организовали системную поддержку предпринимателей. Провели обучение специалистов инфраструктуры поддержки региона, внедрили бесплатное консультирование по маркировке в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области. Сейчас запускаем службу онлайн-поддержки, чтобы организации могли решать вопросы, касающиеся маркировки продукции, не покидая своего рабочего места», – отметил Максим Черкасов.

Онлайн-консультации для предпринимателей будут проводить эксперты центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области. Работу чата координирует региональный Минпром.

Для того чтобы получить ответ на свой вопрос, предпринимателю необходимо написать в чат следующие данные: наименование своего округа, ИНН, контактные данные (ФИО, телефон для связи), товарная группа, проблема.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, в том числе о работе с системой «Честный знак», можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.