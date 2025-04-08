Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
09 апреля 2025 17:55  [61] В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки "Честный знак"
09 апреля 2025 16:30  [192] Комиссия по землепользованию не разрешила построить АЗС в Сормове
09 апреля 2025 13:26  [186] Генконсул Китая подверг критике новую торговую политику США
09 апреля 2025 13:16  [196] Здание бывшего профилактория Свердлова в Дзержинске продают за 9 млн рублей
09 апреля 2025 13:13  [51] Нижегородским организациям предлагается поучаствовать во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах
09 апреля 2025 08:00  [267] Нижегородская область показала самую низкую инфляцию в ПФО в феврале
09 апреля 2025 07:23  [44] В Нижегородской области стартовал межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профмастерства "Профессионалы"
08 апреля 2025 19:13  [381] Продавцы вторички в Нижнем Новгороде стали реже снижать цену
08 апреля 2025 17:07  [349] Глеб Никитин и Герман Греф дали старт ИТ-олимпиаде по кибербезопасности для школьников
08 апреля 2025 16:58  [297] Центры "Мой бизнес" Нижегородской области и Республики Дагестан заключили соглашение о сотрудничестве
Экономика

В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки "Честный знак"

09 апреля 2025 17:55  [61] Экономика
В Нижегородской области запущена служба онлайн-поддержки по работе с системой маркировки Честный знак

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес» запустило службу онлайн-поддержки для предпринимателей по работе с системой маркировки «Честный знак». 

Центр «Мой бизнес» действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Система маркировки «Честный знак» – это национальный инструмент повышения прозрачности товарных рынков, защиты потребителей, выравнивания конкуренции, контроля качества товаров, борьбы с любым незаконным оборотом.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный Минпром курирует работу оперативного штаба по контролю ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации.

«Система «Честный знак» сегодня активно развивается. Чтобы процессы включения новых инструментов в работу проходили максимально комфортно для бизнеса, мы организовали системную поддержку предпринимателей. Провели обучение специалистов инфраструктуры поддержки региона, внедрили бесплатное консультирование по маркировке в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области. Сейчас запускаем службу онлайн-поддержки, чтобы организации могли решать вопросы, касающиеся маркировки продукции, не покидая своего рабочего места», – отметил Максим Черкасов. 

Онлайн-консультации для предпринимателей будут проводить эксперты центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области. Работу чата координирует региональный Минпром.
Для того чтобы получить ответ на свой вопрос, предпринимателю необходимо написать в чат следующие данные: наименование своего округа, ИНН, контактные данные (ФИО, телефон для связи), товарная группа, проблема.  

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, в том числе о работе с системой «Честный знак», можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph