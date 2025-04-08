Нижний Новгород переходит на интеллектуальное управление транспортом Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области продолжается масштабная работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), которые должны повысить эффективность дорожного движения и сократить время в пути для автомобилистов. 9 апреля члены комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству провели выездное совещание, где подвели промежуточные итоги проекта и обсудили дальнейшие шаги.

На сегодняшний день завершено более 62% первого этапа внедрения ИТС. Уже создана единая цифровая платформа управления движением, центр мониторинга и база для аналитики. По информации ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" (ЦРТС), внедрение автоматической настройки светофоров под реальные транспортные потоки позволило увеличить среднюю скорость движения до 40 км/ч — это на 18% выше показателей 2024 года.

Значительный вклад в развитие системы внесла интеграция 400 камер комплекса "Безопасный город". С их помощью специалисты анализируют загруженность улиц и выстраивают точные прогнозы дорожной ситуации. С января 2024 года инженеры ЦРТС разрабатывают координационные схемы управления движением, учитывая различия в трафике в течение суток и недели.

"Интеллектуальные системы — это инструмент, который напрямую влияет на качество жизни. Сокращая время в пути, мы даем людям возможность выбирать для жизни более спокойные районы, не теряя удобства доступа к центру", — отметил председатель комитета Владимир Солдатенков.

В 2025 году планируется подключить к системе еще 39 светофоров, установить автоматическую метеостанцию и расширить аналитические возможности за счет данных от партнерских организаций. К 2027 году в регионе модернизируют 40% светофорных объектов.

"Наработки уже дают реальный эффект, и мы переходим к следующему этапу — улучшению точности прогнозов и налаживанию взаимодействия между всеми участниками дорожного движения", — подчеркнул исполняющий обязанности директора ЦРТС Александр Бачурин.

Одной из ключевых тем совещания стало обсуждение идеи создания единого центра управления движением для всей агломерации. Окончательное решение по этому вопросу ожидается осенью 2025 года после дополнительного анализа.

"ИТС — это не про гаджеты, а про время, которое мы возвращаем людям, избавляя их от пробок. Мы видим, как молодые специалисты и современные технологии трансформируют подход к городскому управлению. Уверен, что этот стандарт обеспечит не только безопасность и комфорт, но и станет точкой роста для всей агломерации", — заявил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

По мнению депутатов профильного комитета, проект ИТС продолжает развиваться и уже делает передвижение по Нижегородской агломерации быстрее, безопаснее и удобнее.

Справка

Интеллектуальные транспортные системы — это технологии, основанные на сборе и анализе данных для эффективного управления дорожным движением.

Так, видеодетекторы на светофорах оценивают интенсивность потока и автоматически корректируют сигналы. Камеры распознают транспортные средства, в том числе общественный транспорт, которому система может давать приоритет. Это позволяет увеличить пропускную способность улиц до 20%.

Светофоры объединяются в координируемые группы, формируя "зеленую волну". Сейчас такая система действует на 63 светофорах, включая участки проспекта Гагарина, Казанского шоссе и улицы Родионова. До конца мая 2025 года к ней подключат также проспект Ленина, улицы Белинского, Советскую и Нижневолжскую набережную.