Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля Общество

В Нижнем Новгороде с 11 апреля 2024 года вступят в силу изменения в работе нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Так, маршрут Т-59 переводится на регулируемый тариф и получает новое обозначение — А-59. Его трасса будет скорректирована, чтобы избежать дублирования с маршрутом А-56. Обновлённый маршрут обеспечит прямое сообщение между микрорайоном Молитовским и проходными Автозавода, а также Южным шоссе. Теперь автобусы будут следовать от микрорайона Юг по проспекту Ленина с заездами на улицы Баумана и Голубева, далее — от Комсомольской площади по Комсомольскому шоссе, проспекту Героев и улице Чаадаева до микрорайона Новая стройка. Эти изменения позволят улучшить транспортную доступность для жителей Юга, Молитовки и Новой стройки. Участок маршрута от завода "Красное Сормово" до проспекта Героев, исключённый из А-59, продолжат обслуживать маршруты А-56 и А-51.

Жителям жилого комплекса "Торпедо" также стоит ожидать улучшений: маршрут А-65 будет продлён, что обеспечит дополнительную связь с Московским и Сормовским районами. Кроме того, появится удобный проезд к социальным учреждениям внутри Автозаводского района и промышленной зоне на улице Кузбасской, включая завод «Сокол».

По многочисленным обращениям горожан будет изменена трасса маршрута А-76. Теперь он будет проходить не по улице Ярошенко, а по улицам Мирошникова и Чаадаева. Чтобы сохранить удобный доступ к Сормовскому парку и зоопарку «Лимпопо», по улице Ярошенко начнёт курсировать маршрут А-86. Его схема движения также будет изменена: вместо улиц Космонавта Комарова, Баумана, Голубева и Молитовской автобусы поедут по проспекту Ленина до автовокзала "Щербинки". При этом маршрут А-86 переведут на автобусы большого класса, а трасса будет проходить по проспекту Кораблестроителей, минуя улицы Стрелковую, Машинную и Зайцева.

Также с 11 апреля изменится маршрут А-94 "ЗКПД-4 – Площадь Горького". Он будет проходить по улицам Стрелковой, Машинной и Зайцева.

Актуальное расписание всех указанных маршрутов будет опубликовано 10 апреля на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.