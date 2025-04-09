Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке Происшествия

Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке.

Спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что это сделал управляющий владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер. Находясь в бане, он нанес футболисту 5 ударов, в том числе три - в голову. Напомним, сейчас 19-летний полузащитник нижегородской команды выступает на правах аренды за "Динамо".

В "Пари НН" подтвердили журналистам, что полузащитник получил черепно-мозговую травму. Но в то же время подчеркнули, что необходимо разобраться во всем.

"Антон, держись. Мы с тобой. Сделаем все, чтобы ты быстрее восстановился и не позволим виновным в этом событии остаться безнаказанными. Ты — наш! А мы своих не бросаем!", — написал гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи.