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Происшествия

Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке

09 апреля 2025 20:18  [98] Происшествия
Футболиста Пари НН Антона Мухина избили во Владивостоке

Футболиста "Пари НН" Антона Мухина избили во Владивостоке.

Спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что это сделал управляющий владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер. Находясь в бане, он нанес футболисту 5 ударов, в том числе три - в голову. Напомним, сейчас 19-летний полузащитник нижегородской команды выступает на правах аренды за "Динамо".

В "Пари НН" подтвердили журналистам, что полузащитник получил черепно-мозговую травму. Но в то же время подчеркнули, что необходимо разобраться во всем.

"Антон, держись. Мы с тобой. Сделаем все, чтобы ты быстрее восстановился и не позволим виновным в этом событии остаться безнаказанными. Ты — наш! А мы своих не бросаем!", — написал гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи.

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Теги:
Избиение Футбол
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