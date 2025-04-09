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Происшествия

Суд утвердил 9 лет колонии экс-участнику украинского нацбата из Арзамаса

10 апреля 2025 09:29  [17] Происшествия
Суд утвердил 9 лет колонии экс-участнику украинского нацбата из Арзамаса

Нижегородский облсуд оставил в силе приговор уроженцу Арзамаса Сергею Ганину, которого признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании на территории другого государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Об этом пишет "Ъ-Приволжье". 

Апелляция, поданная Ганиным и его защитой, не повлияла на итоговое решение суда. Назначенное ранее наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима было подтверждено, однако суд скорректировал зачёт времени, проведённого под арестом: один день в СИЗО засчитан за полтора дня в колонии.

По версии следствия, в 2015 году Ганин воевал в составе признанного в России террористическим и экстремистским "Добровольческого украинского корпуса" — боевого подразделения националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Он пересёк границу Украины при неустановленных обстоятельствах, получил вооружение и экипировку, после чего принимал участие в боевых действиях против ополченцев ДНР, среди которых были и граждане России.

Сам осуждённый вину не признал. Он утверждал, что в период инкриминируемых ему событий находился в Нижегородской области, где работал на стройке, а следствие, по его мнению, не представило убедительных доказательств его вины.

"Моя вина не доказана, само преступление в приговоре не описано. Следствие тщетно пыталось целый год сфабриковать обвинение, прибегая к незаконным методам. Это не правосудие, а инквизиция", — заявил Ганин в суде.

Гособвинение, напротив, настаивало на том, что приговор основан на достоверных показаниях свидетелей и соответствует закону. Прокурор просил оставить его без изменений, что апелляционная инстанция в итоге и сделала.

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Теги:
Арзамас Приговор СВО
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