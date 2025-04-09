Поезд отрезал конечности невнимательному пешеходу в Выксе

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В Выксе проводится доследственная проверка по факту серьезного травмирования мужчины на железной дороге, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
По предварительной информации, днем 9 апреля местный житель пересекал железнодорожные пути на одном из переездов и не заметил приближающийся локомотив. В результате произошёл наезд поезда.
Следственные органы организовали проверку по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
На данный момент проводится комплекс первичных следственных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер наблюдения и техническая документация.
По неофициальным данным, в результате происшествия мужчина получил крайне тяжёлые травмы — он лишился конечностей.
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