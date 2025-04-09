Нижегородка уехала на СВО, чтобы "прочувствовать всё на себе" Общество

Участница СВО из Нижнего Новгорода с позывным "Рассвет" вернулась домой после полугодовой службы в составе добровольческого казачьего отряда. Сейчас она планирует заключить новый контракт и вновь отправиться на передовую, сообщили в Доме народного единства.

До этого вместе с мужем-предпринимателем женщина оказывала волонтёрскую помощь бойцам: собирали посылки и отправляли их в зону боевых действий. Со временем, по её словам, она поняла, что этого недостаточно, и решила присоединиться к военной службе лично.

Нижегородка призналась, что участие в операции стало для неё проверкой на прочность. Ей было важно увидеть, что происходит на Донбассе своими глазами и прочувствовать всё на себе. Она также заявила, что хотела доказать украинским националистам: так обращаться с русским народом нельзя. Одной из главных задач, по её словам, остаётся создание нормальных условий жизни для мирных жителей новых регионов.

Перед отправкой на фронт "Рассвет" прошла курсы начальной военной подготовки и боевое обучение на полигоне. Службу несла в должности фельдшера.

Она рассказала, что работа фельдшера требует не только медицинских знаний, но и быстроты, выдержки и умения действовать в любых условиях. Медики стабилизировали состояние раненых, обезболивали, перевязывали, эвакуировали бойцов и сопровождали их до госпиталя — всё нужно было делать чётко и без промедлений.

На передовой женщина оказалась единственной в отряде. По её словам, бойцы сначала с осторожностью отнеслись к её появлению, но позже приняли, увидев её готовность работать наравне с мужчинами. Она колола дрова, носила воду и со временем освоила тяжёлую боевую экипировку.

Командиры, как говорит "Рассвет", отмечали её дисциплину, жёсткость и способность поддержать товарищей. Замполит даже заявил, что именно такого человека ждали в отряде. Женщина добавила, что ей интересна мужская работа, и при необходимости она была готова вступить в рукопашный бой. За время службы она освоила и пулемёт, и гранатомёт.

Особенно остро, находясь на линии боевого соприкосновения, она ощутила значимость поддержки с тыла. По её словам, помощь волонтёров, правительственных структур и обычных людей складывается в единый мощный поток — второй фронт. Особенно тронуло внимание детей.

"Перед Новым годом получила письмо от девятилетней девочки – с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения. В конверте был кулон с надписью "Мама". Я плакала. Теперь хочу найти эту школьницу", – сказала "Рассвет".

Гуманитарную помощь, по её словам, присылали и обычные жители, и правительство области, и Дом народного единства — от стройматериалов до продуктов. Она сама приезжала за гуманитарным грузом и подчеркнула, что ни одно обращение из Нижегородской области не осталось без ответа.

Семья "Рассвет" её поддерживает. Сын собирается на срочную службу, а муж готов подписать контракт, чтобы отправиться на фронт вместе с ней.