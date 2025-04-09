ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2025 09:14  [40] Спрос на жилье в Нижнем Новгороде резко вырос перед майскими
10 апреля 2025 08:47  [93] Бастрыкин поручил проверить жалобу на разбитую дорогу в нижегородском селе
10 апреля 2025 08:33  [119] Нижегородка уехала на СВО, чтобы "прочувствовать всё на себе"
10 апреля 2025 08:00  [131] Нижегородцы массово жалуются на мусор в Советском районе
10 апреля 2025 07:00  [172] Пасха в 2025 году: что нужно знать про великий праздник
10 апреля 2025 06:00  [198] Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
09 апреля 2025 20:19  [263] ВВППК проверит инцидент с контролером и школьником на ж/д станции в Дзержинске
09 апреля 2025 19:57  [275] Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 30 июня
09 апреля 2025 19:35  [280] Проект парковки у Нижегородского кремля находится в разработке
09 апреля 2025 19:10  [257] На Чебоксарском водохранилище вводят запрет на рыбалку до 10 июня
Общество

Нижегородка уехала на СВО, чтобы "прочувствовать всё на себе"

10 апреля 2025 08:33  [119] Общество
Нижегородка уехала на СВО, чтобы прочувствовать всё на себе

Участница СВО из Нижнего Новгорода с позывным "Рассвет" вернулась домой после полугодовой службы в составе добровольческого казачьего отряда. Сейчас она планирует заключить новый контракт и вновь отправиться на передовую, сообщили в Доме народного единства. 

До этого вместе с мужем-предпринимателем женщина оказывала волонтёрскую помощь бойцам: собирали посылки и отправляли их в зону боевых действий. Со временем, по её словам, она поняла, что этого недостаточно, и решила присоединиться к военной службе лично.

Нижегородка призналась, что участие в операции стало для неё проверкой на прочность. Ей было важно увидеть, что происходит на Донбассе своими глазами и прочувствовать всё на себе. Она также заявила, что хотела доказать украинским националистам: так обращаться с русским народом нельзя. Одной из главных задач, по её словам, остаётся создание нормальных условий жизни для мирных жителей новых регионов.

Перед отправкой на фронт "Рассвет" прошла курсы начальной военной подготовки и боевое обучение на полигоне. Службу несла в должности фельдшера.

Она рассказала, что работа фельдшера требует не только медицинских знаний, но и быстроты, выдержки и умения действовать в любых условиях. Медики стабилизировали состояние раненых, обезболивали, перевязывали, эвакуировали бойцов и сопровождали их до госпиталя — всё нужно было делать чётко и без промедлений.

На передовой женщина оказалась единственной в отряде. По её словам, бойцы сначала с осторожностью отнеслись к её появлению, но позже приняли, увидев её готовность работать наравне с мужчинами. Она колола дрова, носила воду и со временем освоила тяжёлую боевую экипировку.

Командиры, как говорит "Рассвет", отмечали её дисциплину, жёсткость и способность поддержать товарищей. Замполит даже заявил, что именно такого человека ждали в отряде. Женщина добавила, что ей интересна мужская работа, и при необходимости она была готова вступить в рукопашный бой. За время службы она освоила и пулемёт, и гранатомёт.

Особенно остро, находясь на линии боевого соприкосновения, она ощутила значимость поддержки с тыла. По её словам, помощь волонтёров, правительственных структур и обычных людей складывается в единый мощный поток — второй фронт. Особенно тронуло внимание детей.

"Перед Новым годом получила письмо от девятилетней девочки – с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения. В конверте был кулон с надписью "Мама". Я плакала. Теперь хочу найти эту школьницу", – сказала "Рассвет".

Гуманитарную помощь, по её словам, присылали и обычные жители, и правительство области, и Дом народного единства — от стройматериалов до продуктов. Она сама приезжала за гуманитарным грузом и подчеркнула, что ни одно обращение из Нижегородской области не осталось без ответа.

Семья "Рассвет" её поддерживает. Сын собирается на срочную службу, а муж готов подписать контракт, чтобы отправиться на фронт вместе с ней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Добровольцы СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph