Евгений Чинцов: "Депутатская деятельность стала для меня новой возможностью быть полезным людям, оказывать им реальную помощь" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

9 апреля 2025 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» по округу № 30 в Советском районе.

«Жители округа № 30 оказали мне высокое доверие, избрав депутатом городской Думы VII созыва. Депутатская деятельность стала для меня не просто новым опытом, а новой возможностью быть полезным людям, оказывать им реальную помощь», - сказал Евгений Чинцов.

Депутат отметил, что работа на округе дала ему понимание, чего нижегородцы ждут от власти и от муниципальных депутатов: «Заботят людей простые и понятные вещи – чтобы дома было тепло и уютно, в подъезде чисто, а во дворе благоустроено и безопасно. Многие наказы избирателей удалось исполнить. Готов продолжать это делать и дальше с поддержкой жителей!».

Сегодня на участие в предвыборной процедуре в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода подано 136 заявлений. Из них зарегистрировано 115 кандидатов.

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в следующих округах: №21 - 6 кандидатов, №9, №28, №35 - по 5 кандидатов.

Также стоит отметить, что в предварительном голосовании участвуют и действующие депутаты. Среди тех, кто уже зарегистрирован кандидатом: Владимир Аношкин, Юрий Ерофеев, Роман Пономаренко, Станислав Прокопович, Руслан Станчев, Владимир Тарасов, Сергей Пляскин, Владимир Поддымников-Гордеев, Инна Ванькина, Ольга Балакина, Оксана Смолина, Марк Фельдман, Татьяна Дружинина, Евгений Костин, Павел Пашинин, Михаил Иванов, Валерий Скакодуб, Мария Кузнецова.