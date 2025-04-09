Глеб Никитин занял 11 место в медиарейтинге глав регионов за март Политика

Фото: Кира Мишина

В марте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 11-е место в рейтинге популярности глав регионов в русскоязычном сегменте Telegram, составленном аналитическим центром "Г.У.Р.У." с использованием нейросети.

Согласно опубликованным данным, его имя упоминалось в 13 904 публикациях, что обеспечило ему высокую позицию в медиаполе.

Кроме того, Telegram-аккаунт Глеба Никитина вошёл в топ-25 федерального рейтинга по числу подписчиков, заняв 25-е место с аудиторией из 46 089 человек.

Март также ознаменовался рядом заметных событий, связанных с регионом и губернатором.

Так, Нижегородская область получила отдельное упоминание от экспертов ЭИСИ за введение новых ограничений для мигрантов: им запретили работать в 16 сферах, включая курьерскую доставку.

Одним из ключевых инфоповодов стало отправление гуманитарного груза весом более 50 тонн в Курскую область, ДНР, ЛНР и Херсонскую область. В составе груза — техника от нижегородских производителей, включая 120 FPV-дронов "Князь Пожарский" и роботизированные платформы "Молот".

Кроме того, в Нижнем Новгороде прошла юбилейная XX Международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет" на Нижегородской ярмарке.

Также активно обсуждалась встреча губернатора с помощником президента Алексеем Дюминым.

Среди Telegram-каналов, наиболее активно упоминавших Глеба Никитина, были VOLGA.brief (40 упоминаний), "Нижегородская Стрелка Z" (24), "ВОВК" (24), РБК Нижний Новгород (20) и "Нижегородская правда" (15). Также его имя звучало в таких крупных каналах, как "Пул №3", "СИГНАЛ", "Оперативные сводки", "СИЛОВИКИ" и "16 негритят".

Таким образом, Глеб Никитин продолжает оставаться заметной фигурой в медиапространстве и активно обсуждается в Telegram-среде.