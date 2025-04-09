Продажу товаров, помогающих обойти закон, хотят запретить в России Общество

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает запрет на продажу товаров, способствующих нарушению закона. Об этом телеканалу "360" сообщил первый заместитель руководителя партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.

Инициатива направлена на ограничение оборота предметов, специально созданных для обхода законодательных норм и не имеющих легального применения. В частности, речь идёт о товарах, которые водители используют для сокрытия автомобильных номеров от камер фото- и видеофиксации, а также о кастетах, отмычках и чехлах для банок, предназначенных для маскировки алкоголя.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что основная цель законопроекта — убрать с рынка товары, которые явно провоцируют правонарушения. При этом важно не затронуть предметы с двойным назначением, такие как ножи, которые имеют широкое применение в быту.

Законопроект будет распространяться на все каналы торговли, включая традиционные магазины и онлайн-платформы. На данный момент документ находится на стадии предварительного рассмотрения. После получения отзыва от правительства авторы инициативы планируют внести необходимые изменения и представить законопроект на рассмотрение в парламент.