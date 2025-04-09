Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2025 15:38  [12] Нижегородская "училка" записала урок русского языка для Ксении Собчак
10 апреля 2025 14:55  [80] Продажу товаров, помогающих обойти закон, хотят запретить в России
10 апреля 2025 14:48  [105] Власти решают судьбу бывшего здания Арбитражного суда в Нижегородском кремле
10 апреля 2025 13:34  [112] МегаФон обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике
10 апреля 2025 13:12  [198] Продажу алкоголя по воскресеньям предлагают запретить нижегородские власти
10 апреля 2025 12:50  [149] Проект 22-этажной высотки на Родионова получил одобрение экспертизы
10 апреля 2025 12:35  [142] Менее 10% квот на ЭКО на 2025 год освоены в Нижегородской области
10 апреля 2025 12:00  [201] Суд освободил охранника Червякова, осужденного за убийство в лагере
10 апреля 2025 12:00  [241] Снег вернётся в Нижний Новгород в конце апреля
10 апреля 2025 11:30  [164] Каждый третий россиянин планирует остаться дома на майские праздники
Общество

Продажу товаров, помогающих обойти закон, хотят запретить в России

10 апреля 2025 14:55  [80] Общество
Продажу товаров, помогающих обойти закон, хотят запретить в России

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который предполагает запрет на продажу товаров, способствующих нарушению закона. Об этом телеканалу "360" сообщил первый заместитель руководителя партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.

Инициатива направлена на ограничение оборота предметов, специально созданных для обхода законодательных норм и не имеющих легального применения. В частности, речь идёт о товарах, которые водители используют для сокрытия автомобильных номеров от камер фото- и видеофиксации, а также о кастетах, отмычках и чехлах для банок, предназначенных для маскировки алкоголя.

Дмитрий Гусев подчеркнул, что основная цель законопроекта — убрать с рынка товары, которые явно провоцируют правонарушения. При этом важно не затронуть предметы с двойным назначением, такие как ножи, которые имеют широкое применение в быту.

Законопроект будет распространяться на все каналы торговли, включая традиционные магазины и онлайн-платформы. На данный момент документ находится на стадии предварительного рассмотрения. После получения отзыва от правительства авторы инициативы планируют внести необходимые изменения и представить законопроект на рассмотрение в парламент.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph