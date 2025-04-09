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Общество

Евгений Люлин принял участие в открытии всероссийской конференции "Будущее сильной России"

10 апреля 2025 18:35  [32] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» – одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В этот день состоялось заседание расширенного Научно-технического совета и открытие XIX Всероссийской юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях».

АО «НПП «Радар ммс» – признанный лидер в области разработки интеллектуальных систем самонаведения, радиолокационных комплексов и беспилотных технологий. Предприятие, основанное в 1950 году, сегодня является флагманом радиоэлектронной промышленности, удостоенным высоких государственных наград, включая орден Александра Невского и Благодарности Президента РФ. Под руководством генерального директора – генерального конструктора Георгия Анцева, доктора технических наук, Героя Труда РФ, предприятие демонстрирует устойчивый рост: объем отгрузки продукции в 2024 году превысил 50 млрд рублей, а численность сотрудников достигла 4,5 тыс. человек.

Перед началом мероприятия Евгений Люлин обсудил с руководством «НПП «Радар ммс» перспективы сотрудничества, включая возможные проекты с участием нижегородских вузов и промышленных предприятий.

В ходе заседания Научно-технического совета были представлены ключевые проекты предприятия, включая развитие беспилотных авиационных систем (БАС) в рамках национального проекта, инновации в радиолокационных модулях и техническом зрении для авиационной робототехники, стратегию продвижения гражданской продукции в условиях санкций.

Особое внимание было уделено работам молодых инженеров и участников конференции «Будущее сильной России». Среди них – проекты победителей из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других регионов.

Так, Андрей Киляков из Саровского политехнического техникума имени Б.Г. Музрукова представил работу «Разработка визуализаторов таймера ПДА для применения в медико-биологической подготовке космонавтов». Ее цель – создание визуализаторов таймера продолжительности дыхательного акта для дыхательного тренажёра Фролова, которые позволят определять, контролировать и регулировать дыхание во время занятий на тренажёре для его применения в медико-биологической подготовке космонавтов. В ходе работы над проектом были созданы приборы, которые могут найти применение в медицинских центрах и клиниках, лечебно-профилактических учреждениях, в медико-биологической подготовке лётчиков и космонавтов, а также у обычных пользователей тренажёра Фролова.

Мария Макейкина из Саровского политехнического техникума имени Б.Г. Музрукова продемонстрировала работу «Золотая спираль, числа Фибоначчи, электромагнитная теория поля, форма галактик и геометрия Вселенной», Гульсина Позднякова из Саровского политехнического техникума имени Б.Г. Музрукова – работу «Из истории экспонатов музея А.Ф. Можайского», а Дарья Кисель из борской средней школы №8 – работу «Участие Д. И. Менделеева в XVI Нижегородской Всероссийской промышленной выставке и в IV Всероссийском торгово-промышленном съезде».

«75-летняя история предприятия «Радар ммс» – это история выдающихся достижений. Но сегодня важнее всего смотреть в будущее. Интеграция науки, образования и производства – основа для прорывных решений. Нижегородская область с ее мощным научно-промышленным потенциалом готова укреплять партнерство с лидерами отрасли, такими как «Радар ммс», и поддерживать молодые таланты, которые определят технологический облик России завтрашнего дня. Будущее России – это наши молодые ученые, которые входят в науку на таких замечательных технических, творческих площадках, как сегодняшняя конференция. Я очень рад, что в числе участников свои разработки представляют нижегородцы – ребята из Сарова и Бора. Я приехал поболеть за них и познакомиться с разработками, которые делают лучшие молодые будущие ученые нашей страны», – подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Стало хорошей традицией, когда победители нашей конференции путешествуют по России, посещают самые лучшие и интересные места. Нижегородская область – кузница ядерной мощи страны. Мы договорились с директором РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентином Костюковым, что в этом году победители отправятся в Нижегородскую область. Они побывают в закрытом атомном городе Сарове, увидят ядерный центр, посетят Чкаловск – колыбель скоростного судостроения, а в Нижнем Новгороде – знаменитое «Красное Сормово». Всем участникам конференции желаю удачи, творческих побед и новых знаний и очень прошу: учитесь и работайте в нашей стране, Россия – самая лучшая, самая творческая, самая великая страна!» - сказал генеральный директор – генеральный конструктор АО «Радар ммс» Георгий Анцев.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодежь
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