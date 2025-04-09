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Общество

Нижегородская область создает консьерж-сервис для переезда IT-специалистов

10 апреля 2025 16:35  [87] Общество

В Нижегородской области запущен новый онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

"С помощью портала "Живи и работай в Нижнем!" айтишники из других субъектов России смогут получить персональный план переезда, ответив всего на несколько вопросов. На сайте есть информация о вакансиях и предприятиях региона. Если возникают вопросы – можно воспользоваться услугами консьерж-сервиса, который сможет помочь с самыми разными задачами, возникающими при переезде", – отмечает губернатор.

"Нижегородская область последовательно создает условия для привлечения ИТ-специалистов со всей страны. Регион – на первом месте в рейтинге мер поддержки. Наряду с уже действующими мерами, развитием ИТ-образования на базе "Школы 21" и ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", новый проект "Переезжаю в ИТ-Нижний" станет важным элементом в укреплении позиций региона как одного из ведущих ИТ-центров России", – считает Глеб Никитин. 

Мы предложили экспертам прокомментировать эту новость, ответив на вопрос: "Какие преимущества получит регион и его жители, если Нижний Новгород станет российской IT-столицей и какие еще можно использовать инструменты для привлечения высококвалифицированных кадров в регион?".

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"К решению амбициозной задачи – стать лидером среди субъектов России по развитию ИТ-сектора и привлечению к нам специалистов, власти подходят комплексно, в том числе используя нетривиальные пути. Таким и является портал "Живи и работай в Нижнем". По сути дела, это некий персональный гид, который позволит быстро сориентироваться во всех вопросах, связанных с переездом в регион и адаптироваться в новых условиях. Системный подход работает в направлении формирования бренда Нижегородской области, делает регион привлекательным для жизни и работы необходимых высококвалифицированных кадров. Подобные меры развивают кадровый ИТ-потенциал региона, закладывают еще один кирпичик в основу цифровой трансформации, а цифровая экономика – база для развития системы госуправления, бизнеса, социальной сферы". 

Андрей Чугунов, журналист:

"Если опыт с ИТ-специалистами получится хотя бы на 50%, то для региона это будет явный успех. Поскольку ИТ сейчас — это "элита", а она привыкла к определенному уровню комфорта жизни. Появление "класса" привилегированных переселенцев — это определенный вызов и коммунальным службам, и общественному транспорту, и строителям, и разнообразным сервисам. Если, благодаря консьерж-сервису, Нижний Новгород действительно приблизится к званию  ИТ-столицей, регион и его жители смогут извлечь пользу в виде новых рабочих мест, средств на развитие инфраструктуры, увеличения налоговых поступлений и, в целом, усиления позиций региона в экономическом и культурном планах. Однако, для этого наличия самого сервиса будет явно недостаточно".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Если посмотреть на вакансии, которые предлагаются на сайте "Живи и работай в Нижнем!", то сразу обращает на себя внимание уровень зарплат. Предложения, в которых фигурирует сумма 300 – 350 тысяч рублей в месяц встречаются не так уж и редко. Этот индикатор свидетельствует о том, что айтишники, как и другие высококвалифицированные специалисты, являются участниками высокодоходных отраслей экономики. Безусловно, создание условий для концентрации белых воротничков в одном отдельно взятом месте, не является гарантией мгновенного экономического роста, но и их полное отсутствие, или дефицит тоже не способствуют экономическим прорывам. Полагаю, что сегодня уже всем совершенно очевидно, что жить в регионе с динамично развивающейся высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой предпочтительнее, чем оказаться в регионе с мономорфной или депрессивной экономикой".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" отмечает связь эффективности программы с комфортной городской средой:

"Очень высоко ценящая инфраструктуру, комфорт и другие достоинства места проживания. "Кремниевая долина" и другие, менее масштабные, примеры - демонстрируют кумулятивный эффект от концентрации ИТ-специалистов в одном регионе. Все это в совокупности создает внешние условия для развития ИТ-кластера в Нижнем Новгороде физически, то есть через создание внутренних условий для переезда в регион квалифицированных специалистов. Эффективность программы во многом будет зависеть не столько от успехов других ИТ-направлений в Нижнем Новгороде, сколько от общего развития городской среды"

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Нижегородская программа привлечения ИТ-специалистов со всей страны полностью соответствует мировым стандартам формирования и развития новых ИТ-центров. Для нашей страны такая инициатива является прорывной. Это сразу предоставляет Нижегородской области существенные преимущества в развитии современных ИТ-технологий. У области появился реальный шанс стать одним из важнейших центров страны в сфере ИТ-технологий. На протяжении последних десятилетий Нижний Новгород был поставщиком  молодых квалифицированных кадров для Москвы, Петербурга и за рубеж. В случае успеха данного проекта Нижний Новгород имеет все возможности стать своеобразной ИТ-столицей России".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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Теги:
IT-специалисты Сервис
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