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Экономика

Нижегородские компании могут начать поставки композитных и геосинтетических материалов, бетонных изделий в Дагестан

11 апреля 2025 11:36  [1] Экономика
Нижегородские компании могут начать поставки композитных и геосинтетических материалов, бетонных изделий в Дагестан

Фото: региональный минпромторг

Нижегородские компании могут начать поставки композитных и геосинтетических материалов, а также бетонных изделий в Дагестан. Соглашения о намерениях организации сотрудничества подписали три компании, участвовавшие в бизнес-миссии представителей Нижегородской области в Республике Дагестан.

В целом в рамках бизнес-миссии прошло около 130 деловых переговоров нижегородских предприятий с местными предпринимателями. Визит был организован региональным центром «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Делегацию региона возглавил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Также в ее состав вошли специалисты инфраструктуры поддержки бизнеса Нижегородской области и представители 14 нижегородских предприятий*. Региональный центр «Мой бизнес» взял на себя расходы, связанные с организацией мероприятий деловой программы бизнес-миссии, а также с транспортным обслуживанием на территории Дагестана.

Министр отметил, что Нижегородская область сегодня ведет активную работу, направленную на выполнение поручения президента по достижению технологического суверенитета страны. 

«Один из инструментов который мы используем на этом пути, – межрегиональные бизнес-миссии. Мы знакомим наших предпринимателей с потенциалом других регионов и помогаем им найти новых заказчиков. В прошлом году центр «Мой бизнес» организовал пять деловых поездок по России. В 2025 году первое такое мероприятие состоялось в Республике Дагестан. Во время поездки нижегородские компании провели переговоры с 50 дагестанскими предприятиями в рамках биржи контактов и посетили местные производственные площадки», – рассказал Максим Черкасов.

В состав делегации Нижегородской области вошли компании, специализирующиеся на производстве промышленного оборудования, форм для бетонных изделий, фасадных систем, геосинтетических материалов, конструкционных стеклопластиков, металлических изделий, спецодежды, кабеленесущих систем, лакокрасочной продукции, металлообрабатывающего оборудования, на металлообработке. Также в деловой поездке приняли участие торговые компании. В их ассортименте – ленточные пилы, детская и подростковая одежда, автозапчасти.

Во время бизнес-миссии делегация Нижегородской области посетила АО «Завод «Дагдизель», производственные площадки предприятий-резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Каспийск»: ООО «Каспийский завод стекловолокна» (производство изделий стекольной промышленности), ООО «Экотар» (производство гофрокартона), ООО «Дагполимер» (производство пластмассовых изделий) и ООО «Ровна» (производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток).

«Наша компания регулярно принимает участие в деловых поездках, организованных инфраструктурой поддержки бизнеса Нижегородской области. Это удобный формат для поиска партнёров. Специалисты центра «Мой бизнес» Нижегородской области заранее подобрали потенциально интересные для нас организации, и уже на месте за несколько часов мы нашли точки для дальнейшего взаимодействия с местными предприятиями. Надеемся, в будущем эти договоренности приведут нашу компанию к новым контрактам», – отметил учредитель ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.

Как уже сообщалось, также в рамках бизнес-миссии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве центров «Мой бизнес» Нижегородской области и Республики Дагестан.

В центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф) можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. Он действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. 

 

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Теги:
Минпромторг Нацпроект Промышленность
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