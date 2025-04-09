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Экономика

Нижегородцы могут получить грант на свои научные проекты в рамках конкурса "Студенческий стартап"

11 апреля 2025 11:37  [1] Экономика
Нижегородцы могут получить грант на свои научные проекты в рамках конкурса Студенческий стартап

Студенты вузов Нижегородской области, ординаторы и аспиранты научных организаций могут принять участие в конкурсе «Студенческий стартап». Конкурс проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Технологии». 

Оформить заявку участникам конкурса помогут в региональном представительстве ФСИ – технопарке «Анкудиновка». Специалисты технопарка пройдут с конкурсантами все этапы защиты и подготовки проекта, окажут информационную и организационную поддержку.

«Молодые ученые – участники программы «Студенческий стартап» могут самостоятельно или в составе команды воплотить в жизнь разработки, которые сейчас находятся на стадии идеи. Конкурс проводится ежегодно с 2022 года. За это время гранты в размере одного миллиона рублей получили уже 76 нижегородских студентов. Рекордного показателя за все время проведения конкурса удалось достичь в прошлом году – финансирование получили 40 нижегородских инноваторов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Среди проектов-победителей прошлого года – нейросетевая технология для экспресс-тестирования стерильности поверхностей, мобильное ветеринарное приложение, растворный узел для приготовления питательных растворов в небольших гидропонных и аэропонных установках, поплавковая волновая электростанция. 

Отбор проектов в этом году будет осуществлять по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровье, материалы и химические технологии, приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. 

Грантовую поддержку можно направить на выплату заработной платы, приобретение или аренду оборудования, материалов, сырья, комплектующих, программного обеспечения, регистрацию прав на созданную интеллектуальную собственность, оплату работы подрядчиков. 

В конкурсе могут принять участие студенты вузов, имеющих аккредитацию Рособрнадзора России, не имеющие действующих договоров с Фондом (на момент подачи заявки) и не получавшие ранее грант по программе «Студенческий стартап».

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Подробные консультации по вопросам участия в конкурсах Фонда содействия инновациям можно получить по телефону технопарка «Анкудиновка»: +7 (831) 469-03-04 и электронной почте: info@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Минпромторг Нацпроект
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