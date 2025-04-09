Более 400 семинаров по компьютерной грамотности провели сотрудники МФЦ для нижегородцев Общество

Более 400 семинаров по компьютерной грамотности провели сотрудники МФЦ для нижегородцев в рамках проекта «Доступно, открыто, понятно». С момента запуска проекта осенью 2022 года уже свыше 10 тысяч жителей региона узнали, как обратиться за получением цифровых услуг, в том числе государственных и муниципальных, и приобрели навыки кибергигиены.

Одно из мероприятий проекта состоялось 9 апреля 2025 года в Дзержинске на площадке автотранспортного предприятия города – МУП «Экспересс». Сотрудники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области провели открытый семинар по компьютерной грамотности. Для слушателей были подготовлены наглядные пособия и пошаговые инструкции регистрации на государственных порталах. Гостям рассказали о возможностях подачи заявлений на получение услуг в режиме онлайн.

«За первый квартал текущего года мы уже провели более 40 занятий с жителями региона в рамках проекта. Дзержинск лидирует по числу встреч для граждан. Инициаторами мероприятий всегда выступают посетители МФЦ – они задают вопросы, которые мы собираем, а после этого готовим семинар. С течением времени меняются акценты тем, которые обсуждаются на мероприятиях. Например, в этом году ввели большой блок, посвященный кибербезопасности и защите персональных данных. Обязательно рассказываем о схемах работы злоумышленников, предупреждаем, что сотрудники МФЦ никогда не звонят гражданам с просьбами передать личные данные через мессенджеры для оказания тех или иных услуг», – рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Как отметил глава Дзержинска Михаил Клинков, в современном мире цифровое образование становится особенно важным.

«Повышение компьютерной грамотности – это не просто полезный навык, а необходимость, которая часто может защитить персональные данные и обезопасить от злоумышленников. Кибермошенничество вышло на высокий уровень, и остановить его можно только грамотными действиями. Я благодарю специалистов Уполномоченного МФЦ, которые проводят занятия в нашем округе. Знаю, что отзывы – самые лучшие. Все, кто прослушал семинары, говорят об их высокой практической значимости», – подчеркнул он.

О предстоящих мероприятиях проекта можно узнать в отделениях МФЦ в каждом муниципальном образовании региона. Перечень районов, где будет проходить обучение по программе «Доступно, открыто, понятно», расширяется.

Нижегородцы могут обратиться в отделения МФЦ по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Напомним, создание инфраструктуры для кибербезопасности и повышение осведомленности граждан о возможностях защиты своих данных – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Национальный проект включает в себя восемь федеральных проектов: «Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Кадры для цифровой трансформации». Планируется, что нацпроект позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.