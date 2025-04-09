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Экономика

Помощник президента РФ Николай Патрушев и полпред Игорь Комаров посетили "Порт Тольятти"

11 апреля 2025 12:44  [45] Экономика
Помощник президента РФ Николай Патрушев и полпред Игорь Комаров посетили Порт Тольятти

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В первый день навигации 2025 года в Тольятти помощник президента РФ Николай Патрушев познакомился с работой одного из крупнейших логистических центров Поволжья. 

Вместе с помощником главы государства портовый комплекс посетили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и другие руководители федеральных и региональных ведомств. О работе порта Тольятти гостям рассказали генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко и генеральный директор ПАО «Порт Тольятти» Павел Королев. 

Гости осмотрели территорию порта – причалы, перегрузочную технику и контейнерный терминал вместимостью 1800 TEU. Удобное географическое расположение и развитая инфраструктура делают порт Тольятти одним из ключевых элементов межрегиональной торговли и перевозок; сегодня он обеспечивает потребности в перевозках пассажиров и грузов, минеральных удобрений, а также погрузочно-разгрузочные работы на все виды транспорта.

Александр Герасименко рассказал о реализации программы реконструкции и модернизации производственных мощностей порта Тольятти, которая направлена на обеспечение эффективности работы агропромышленного комплекса Самарской области. Результатом этой программы уже стало увеличение перевалки сельхозпродукции с 2018 года в девять раз до 550 тыс. тонн и рост общего грузооборота в 5 раз. 

На вопрос Николая Патрушева о планах по развитию руководитель порта сообщил, что в краткосрочной перспективе, до 2030 года, предусмотрено строительство третьего универсального складского комплекса, еще одного причала, приобретение флота и модернизация инфраструктуры: «В связи с тем, что мы со всех сторон ограничены другими предприятиями – вширь не можем развиваться, мы развиваемся внутри, и вот как раз первый причал находится на реконструкции, это ежегодная история, мы в это вкладываемся и понимаем зачем».

По мнению полномочного представителя президента Игоря Комарова, потенциал порта необходимо использовать максимально. Важно продолжать развитие портовой инфраструктуры и выстраивать новые логистические цепочки с учетом возможностей и потребностей предприятий Самарской области и других субъектов РФ, которые граничат с регионом или имеют транспортную связанность с грузовым портом.

Справочно.

Порт Тольятти, являясь дочерней компанией ПАО «КуйбышевАзот», – одно из немногих предприятий Самарской области, которое освоило отгрузку сельскохозяйственной продукции во все виды транспорта (контейнеры, ЖД вагоны, водный транспорт), что прямым образом сказывается на повышении конкурентоспособности аграриев региона. Порт обладает универсальными возможностями по перевалке различных грузов – от насыпных до контейнерных. Располагая собственным речным флотом, ПАО «Порт Тольятти» также обеспечивает потребности региона в перевозках пассажиров, осуществляет транспортировку минерально-строительных грузов по Волге и Каме, минеральных удобрений до портов Балтики и Азовского моря, сельскохозяйственной продукции и грузов по внутренним водным путям в Европейской части России. Порт может одновременно принимать до 7 судов, в том числе типа «река – море» длиной до 140 м и класса «Волго-Дон MAX» грузоподъемностью 7500 тонн. В период навигации «Порт Тольятти» обслуживает 8 регулярных пригородных пассажирских маршрутов.

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