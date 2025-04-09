Развитие мультимодальных логистических центров обсудили в Тольятти Экономика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

10 апреля в технопарке «Жигулёвская долина» в Тольятти состоялось совещание по вопросу развития мультимодальных логистических центров, включая создание в Тольятти портово-логистического речного терминала в интересах функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг». Совещание провел по поручению президента России Владимира Путина помощник президента РФ Николай Патрушев.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представители региональных и федеральных органов власти.

По планам правительства Российской Федерации провозная способность транспортного коридора «Север-Юг» должна составить 30 млн тонн в 2030 году и 35 млн тонн в 2035 году. «Обновление и наращивание проводной способности транспортной инфраструктуры внутренних водных путей – это не только повышение связанности и транспортной доступности регионов России, но и основа для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и национальной экономики в целом. Это шаг к созданию экономики будущего – гибкой, устойчивой и инклюзивной», – отметил помощник президента России.

Николай Патрушев, говоря о важности развития мультимодальных логистических центров, подчеркнул, что «мультимодальные узлы на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемых в рамках нового национального проекта «Эффективная транспортная система». Необходимо отметить, что успех мультимодальных решений зависит не только от инфраструктуры. Это вопрос внедрения современных цифровых технологий и отслеживания грузов, искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и управления потоками. В нынешних сложных условиях мультимодальные формы доставки позволяют логистическому бизнесу существенно снижать риски и делать сроки транспортировки более прогнозированные».

Игорь Комаров, обращаясь к участникам совещания, обратил внимание, что в создание транспортно-логистических центров необходимо включать речные пути и соответствующую инфраструктуру, а не только задействовать автомобильный и железнодорожный транспорт. По его словам, отдельные проекты связаны также с морскими портами, но их буквально единицы (четыре в Приморском крае, один в Краснодарском крае). «Знаем, что в регионах округа прорабатывается еще ряд проектов по созданию крупных мультимодальных логистических центров. Один из примеров – Самарская область. Для эффективной реализации этих планов надо на федеральном уровне выработать комплексную экспертную оценку развития международного транспортного коридора «Север-Юг». И в этой оценке целесообразно учесть грузооборот альтернативных логистических маршрутов (водный, автомобильный, железнодорожный), а также определить базовые объекты инфраструктуры международного маршрута в территориальном разрезе, в том числе места размещения мультимодальных логистических центров», – сказал Игорь Комаров.

Особое внимание на совещании было уделено возможности реализации в Самарской области стратегически важного проекта по созданию портово-логистического хаба «Самарский». Инфраструктура региона позволяет обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а создание портово-логистического хаба позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что выгодное географическое положение Самарской области на пересечении важнейшего международного транспортного коридора «Север-Юг» вызывает большой интерес у крупных грузоперевозчиков как альтернатива маршруту, пролегающему через Суэцкий канал.

На совещании была отмечена значимость развития интермодальных смешанных перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

В настоящее время рассматриваются 9 речных портов, интегрированных с железнодорожной инфраструктурой, расположенных на Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации, один из которых – речной порт Тольятти.

В этот же день на трехсторонней встрече Николай Патрушев, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили ключевые направления экономического развития региона, в том числе путем развития водного транспорта, который включает несколько направлений, в числе которых грузоперевозки и пассажирские перевозки. Для перевозки пассажиров в 2025 году в Самарской области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 20 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие «Нефтефлот» построит два новых круизных теплохода, что даст импульс развитию внутреннего туризма и повысит комфорт пассажиров. Для обеспечения грузовых перевозок в речных портах области работает 60 судов, но, как отмечено на встрече, потенциал в этой отрасли больше.