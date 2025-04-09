Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем космонавтики Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона, специалистов ракетно-космической отрасли, военнослужащих и ветеранов Воздушно-космических сил России с Днем космонавтики.

Он напомнил, что 64 года назад состоялось событие, ставшее символом научного и технического прогресса страны — первый в истории пилотируемый полет в космос. Полет Юрия Гагарина стал важнейшей вехой в мировой истории и доказал исключительный уровень отечественных разработок. "Имя первого космонавта, который вывел на орбиту космический корабль-спутник "Восток", навсегда вписано в историю", — подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что значительный вклад в развитие космической отрасли внесла и Горьковская область: местные предприятия и научные организации участвовали в создании авиационно-космической и ракетной техники.

По словам губернатора, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, российская космическая отрасль продолжает развиваться, опираясь на богатое наследие и опыт предшествующих поколений. Сегодня десятки тысяч специалистов — ученые, инженеры, производственники — работают над созданием новых технологий и цифровых решений для освоения космоса.

Глеб Никитин также отметил, что предприятия Нижегородской области активно участвуют в выполнении задач, поставленных перед отраслью под руководством госкорпорации "Роскосмос".

Он напомнил, что с 2025 года в России начнет действовать новый национальный проект «Космос», инициированный президентом Владимиром Путиным. Губернатор выразил уверенность, что научные и образовательные учреждения, промышленность и IT-сектор региона обладают необходимым потенциалом для активного участия в реализации проекта и продвижения отечественных разработок на передовые позиции.

В завершение Глеб Никитин поблагодарил всех, кто вносит вклад в укрепление позиций России в ракетно-космической сфере, и пожелал жителям региона двигаться вперед с уверенностью, опираясь на достижения прошлого и стремясь к новым открытиям.