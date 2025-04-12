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Общество

Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником

13 апреля 2025 07:00  [91] Общество
Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником

Военнослужащие и ветераны войск противовоздушной обороны России 13 апреля отмечают профессиональный праздник. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к ним с поздравлением и словами благодарности за службу.

По словам главы региона, бойцы ПВО круглосуточно охраняют воздушное пространство страны, отражая любые угрозы с неба. Он подчеркнул, что эта задача остаётся одной из ключевых для Вооружённых сил России.

"Ваша служба требует высочайшего уровня подготовки и мгновенной реакции на новые вызовы. Именно вы обеспечиваете прочность воздушного щита нашей Родины", — отметил Никитин.

Губернатор также напомнил, что ПВО сыграли важнейшую роль в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что Горький, снабжавший фронт оружием и техникой, неоднократно подвергался воздушным атакам, но благодаря действиям ПВО предприятия города продолжали работать.

"Ни один завод не был остановлен. Это стало возможным благодаря самоотверженности защитников неба. Сегодня технологии шагнули далеко вперёд, но и угрозы стали сложнее. Хочу пожелать всем нашим защитникам и жителям страны, чтобы небо над нами поскорее вновь стало мирным и спокойным", — добавил губернатор.

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Теги:
Военные Глеб Никитин Праздники
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