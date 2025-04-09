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Происшествия

Гендиректора компании "Хлеб" арестовали за незаконное размещение мигрантов

11 апреля 2025 14:08  [104] Происшествия
Гендиректора компании Хлеб арестовали за незаконное размещение мигрантов

Руководитель балахнинского предприятия "Хлеб" Александр Мыльников оказался под арестом по делу о незаконном пребывании иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили представители Балахнинского горсуда.

По версии следствия, в сентябре 2024 года Мыльников без соответствующего разрешения разместил мигрантов на территории производственного объекта компании, расположенного на улице Энгельса в Балахне. Там иностранцы не только трудились, но и проживали, а также получали питание.

При этом, как утверждают следственные органы, иностранные граждане не были официально зарегистрированы и не имели права на трудовую деятельность в стране.

Суд постановил заключить Александра Мыльникова под стражу до 1 июня 2025 года.

Ранее по аналогичному подозрению был задержан депутат из Богородска и учредитель фирмы "Агрокормсервис-НН" Станислав Караганский. Его также подозревают в содействии незаконной миграции.

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Теги:
бизнес Миграция Уголовное дело
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