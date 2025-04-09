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11 апреля 2025 14:28  [72] Антон Гаранин представил инвестпотенциал Нижегородской области на международном инвестиционном конгрессе в ОАЭ
Экономика

Антон Гаранин представил инвестпотенциал Нижегородской области на международном инвестиционном конгрессе в ОАЭ

11 апреля 2025 14:28  [72] Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области по стратегии и развитию Антон Гаранин представил инвестиционный потенциал региона в ходе профильной сессии «Россия – Региональный инвестиционный форум» на Ежегодном инвестиционном конгрессе (Annual Investment Meeting, AIM), который проходит в Абу-Даби с 7 по 9 апреля.

Антон Гаранин принял участие в конгрессе в составе делегации членов Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).  Сессия была организована при поддержке Фонда «Росконгресс». В ходе мероприятия участникам конгресса были представлены инвестиционные проекты российских регионов.

В частности, заместитель руководителя Корпорации развития презентовал возможности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», наиболее крупные проекты, реализующиеся на территории региона, и доступные меры поддержки для инвесторов.

«Нижегородская область является одним из наиболее инвестиционно привлекательных и перспективных регионов России. Мы видим значительный интерес к нашим промышленным площадкам, а с учетом текущих планов по масштабированию ключевой для региона площадки – ОЭЗ «Кулибин» -  наши производители из целого ряда сфер могут выйти на новые рынки зарубежных партнеров. Мы заинтересованы в развитии внешнеэкономического сотрудничества Нижегородской области и работаем над выстраиванием надежных деловых контактов с представителями ОАЭ и других наших партнеров», – подчеркнул он.

В этом году ключевая тема конгресса – «Определение будущего глобальных инвестиций: новая волна глобализации инвестиционного ландшафта на пути к новому сбалансированному устройству мира».

Напомним, что с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Данный проект станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Справка

14-й Ежегодный инвестиционный форум AIM Congress в Абу-Даби посетили более 1200 спикеров, присоединившиеся к 20 000 посетителей из 180 стран. На конгрессе было проведено более 400 сессий, предлагающих всестороннее исследование инвестиционных тенденций, проблем и возможностей.

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Теги:
Инвестиции Корпорация развития Форум
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