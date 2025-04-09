Выставка "Архитектура памяти" открылась в НГХМ к 80-летию Победы Афиша

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственный научно‑исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет передвижную выставку «Архитектура памяти» (0+), организованную в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Выставочный проект будет поочередно представлен в трех городах России. Первыми выставку принял Нижегородский государственный художественный музей. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В 2025 году каждый музей России рассказывает свою историю о Великой Отечественной войне. Мы говорим об архитектуре. И в военные годы, и еще долгое время после Победы архитекторы несли свою службу: обеспечивали светомаскировку городов, проектировали объекты военной инфраструктуры, первыми приезжали на освобождённые территории, чтобы создать условия для счастливой мирной жизни, спасти пострадавшие объекты наследия и для того, чтобы сохранить память. Рассказ об архитектуре Победы и архитектуре памяти – величественный и жизнеутверждающий и, к сожалению, трагически актуальный сегодня», — отметила директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева Наталья Шашкова.

Выставка «Архитектура памяти» рассказывает о том, как развивалась архитектурная мысль с первых дней войны и в первые послевоенные годы, как восстанавливали разрушенные войной города, как в архитектурно-пластических формах увековечивалась память героев и жертв Великой Отечественной войны. Куратором передвижного выставочного проекта стала Ксения Смирнова — искусствовед, заместитель директора Музея архитектуры им. А.В. Щусева по просветительской деятельности.

«Военные годы и послевоенные десятилетия были временем единения, рождения новых, полных надежд идей, на основе которых потом восставали из пепла целые города. В это время появлялись уже ставшие хрестоматийными образы Родины-Матери и советского солдата‑победителя. Именно сейчас, в конце первой четверти XXI века, мы можем оценить уникальность мемориального искусства послевоенных лет, за холодностью бетона прочувствовать искренность этих произведений, близких и понятных каждому, объединяющих всех нас. Эта выставка – про то, что память о Победе сохраняется не только в архивных документах, фото- и кинохронике, но и в самодельных деревянных памятниках и величественных ансамблях, кирпичной кладке домов, изгибах арок, линиях улиц и площадей, которые мы видим каждый день», — подчеркнула Ксения Смирнова.

На выставке «Архитектура памяти» представлено более 170 предметов из коллекции Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского национального музея музыки. Экспозицию открывает повествование о первых военных годах, о маскировке столицы, создании в 1942-1943 годах новых художественных образов станций Московского метрополитена, проектах первых мемориалов, увековечивающих память героев современности: от временных деревянных памятных знаков на местах захоронений до масштабных архитектурных комплексов, которым не суждено было претвориться в жизнь.

Значимый раздел выставки повествует о разрушении и послевоенном восстановлении городов. После коренного перелома в ходе военных действий перед зодчими встали важные задачи восстановления городов, реставрации поврежденных памятников архитектуры. Эти задачи позволили архитекторам исполнить свой профессиональный долг, реализовать идеи новых городских ансамблей мирных городов, противопоставляемых разрушительному началу войны, сохранить историческую память места и создать новые символы своего времени. Естественным отражением перенесённых испытаний является тема Победы, на долгие годы ставшая лейтмотивом художественного языка архитектуры и монументального искусства.

Оценить размах и полёт архитектурной мысли, а также колоссальный масштаб проведенных восстановительных работ позволят подлинные предметы из коллекции Музея архитектуры. Это авторские эскизы и чертежи выдающихся советских архитекторов: Алексея Щусева, Льва Руднева, Якова Белопольского, Ильи Голосова, Алексея Душкина, Моисея Гинзбурга, Георгия Гольца и других. Среди материалов, представленных на выставке, – проекты по восстановлению Севастополя, Истры, Великого Новгорода, Сталинграда и Смоленска, уцелевшие фрагменты и обмерные чертежи разрушенного Воскресенского собора в Новом Иерусалиме, материалы по спасению и реставрации Спаса на Нередице и Софии Новгородской.

Заключительный раздел выставки рассказывает об истории послевоенной мемориальной архитектуры, увековечивающей память героев и жертв Великой Отечественной войны: от канонического ансамбля в Трептов-Парке, созданного архитектором Яковом Белопольским и скульптором Евгением Вучетичем, до грандиозных мемориальных комплексов 1960-1970-х годов: ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, могилы Неизвестного солдата в Москве, Монумента героическим защитникам Ленинграда, ансамбля в Брестской крепости, мемориала на месте белорусской деревни Хатынь и других. Авторские архитектурные проекты, предварительные эскизы и варианты, архивные и современные фотографии ознакомят зрителей с историей создания уникальных ансамблей и развития типологии мемориальной архитектуры.

«Тема памяти о Великой Победе наших предков всегда была и будет звучать в НГХМ особым образом: с трепетом и уважением. В прошлом году одним из знаковых проектов нашего музея стала выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда», подготовленная совместно с коллегами из Государственного Русского музея. И в этом году совсем скоро в Манеже Нижегородского кремля мы откроем масштабную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. При создании этого проекта нам удалось объединить усилия сразу нескольких музеев страны. Поэтому, когда коллеги из Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева предложили нам поддержать их проект в Нижнем Новгороде, мы с удовольствием оказали им всестороннее содействие», — отметил генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Как сообщают в пресс-службе Музея архитектуры, с 4 июля по 24 августа проект пройдет в Улан-Удэ, в Республиканском художественном музее имени Ц.С. Сампилова, а с 15 октября по 30 ноября выставка будет представлена в Смоленске, в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.

Напомним, что в этом году национальный проект «Культура» завершил свою работу. С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.