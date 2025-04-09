Дорогу в Перевозе отремонтировали по нацпроекту на четыре месяца раньше Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Первая в этом году приемка законченных работ по ремонту дорог состоялась в городском округе Перевозский Нижегородской области. Госкомиссия подтвердила полное исполнение условий контракта на ремонт двух участков дороги Дальнее Константиново – Перевоз общей протяжённостью 10 км. Работы выполнялись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

«Государственный контракт с подрядной организацией был заключен в апреле 2024 года. Срок его исполнения - август 2025 года. Но компания изыскала возможности привести дорогу в нормативное состояние гораздо раньше. Оставалось только нанести разметку, что было сделано уже в апреле этого года, при благоприятных погодных условиях. Сейчас дорога принята официально», - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

В ходе ремонта было уложено два слоя асфальтобетонной смеси толщиной 9 см, укреплены щебнем и спланированы обочины, установлено более 300 м оцинкованного барьерного ограждения и 70 дорожных знаков, нанесена разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Стоимость работ по контракту составила 266 млн рублей.

Всего с начала действия национальных проектов в Перевозском округе было отремонтировано около 70 км дорог, что составляет 30% от всей улично-дорожной сети.

Напомним, что с 2025 года цели, ранее предусмотренные в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», включены в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» состоит из 11 федеральных проектов, направленных на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.