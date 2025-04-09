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Экономика

Еще одна нижегородская компания увеличит выработку благодаря участию в проекте "Производительность труда"

11 апреля 2025 14:56  [73] Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «СП «Нижэкотранс» подвели промежуточные итоги* внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве наземного городского электротранспорта, серийно выпускает трамваи и электробусы под торговой маркой «МиНиН». В качестве пилотного потока была выбрана оптимизация процесса производства трамвая.

«Эксперты РЦК проанализировали процессы на предприятии и выявили 38 «узких мест», среди которых: отсутствие производственного запаса, неоптимальная организация транспортировки сырья и материалов, излишние перемещения на сборочном участке, длительные сроки работы с бумажной документацией по заказам. По каждому из этих пунктов были разработаны решения, реализация которых позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 10 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 31 сотрудника предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас еще четыре компании, выпускающие автотранспортные средства на территории региона, являются участниками нацпроекта «Производительность труда»: ООО «Форвард» (производство спецавтомобилей и спецтехники), ООО «Новый завод» (производство фургонов и спецтехники), ООО «Рускомтранс» (производство и продажа спецтехники), ООО «СТ «Нижегородец» (производство и продажа спецтранспорта).

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на платформе «производительность.рф».  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Транспорт
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