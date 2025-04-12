Картину нижегородского художника СПИЧа продали за 17 млн рублей без его участия Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В начале апреля в Москве прошла ярмарка современного искусства "Арт Россия 2025" (6+), объединившая галеристов, независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка. В числе участников был и нижегородский художник Илья Спиченков, известный под псевдонимом СПИЧ. Его работы уже давно получили признание далеко за пределами региона.

Спиченков совмещает творчество с работой спасателем в МЧС Дзержинска. Он известен своими яркими картинами в стиле стрит-арт и иллюстрациями с выразительной композицией и необычными формами. Работы художника регулярно участвуют в выставке "Арт мир" (0+), которую в начале этого года посетили 75 тысяч человек.

Некоторые произведения СПИЧа находятся в частных коллекциях знаменитостей. Так, певец Филипп Киркоров владеет, в частности, картиной "Король Земли". Поклонником творчества нижегородца также является рэпер Тимати.

На "Арт России" особое внимание привлекла масштабная работа художника "Красная площадь" размером 5,5 на 1,5 метра. Вскоре после открытия ярмарки в ряде телеграм-каналов появилась информация, что эту картину якобы приобрели за 17 миллионов рублей. Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась к автору, чтобы прояснить ситуацию.

Как пояснил Илья Спиченков, полотно давно находится в частной коллекции. Его нынешний владелец решил выставить работу на продажу за 17 миллионов рублей. Сам художник не имеет отношения к этой сделке. На вопрос о первоначальной стоимости картины Илья отвечать не стал, сославшись на нежелание обсуждать коммерческие детали. Однако заметил, что сумма была "в разы меньше". "Деньги любят тишину, как и счастье", — добавил он.

По словам художника, участие в ярмарке прошло успешно. Его стенд посетили постоянные поклонники, в том числе Филипп Киркоров и Тимати. Поп-король даже приобрёл футболку с авторским принтом нижегородца.