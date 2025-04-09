28 нижегородских команд стали победителями и призерами "ТехноСтрелки" Общество

Фото: Центр "Вега"

28 команд из Нижегородской области стали победителями и призерами IV Международного инженерно-творческого фестиваля «ТехноСтрелка». Всего в состязании участвовало около 800 человек из России, Сербии и Узбекистана в составе более чем 220 команд. Каждый из конкурсантов смог попробовать свои силы в решении прикладных задач, получить ценные знания и найти новых друзей.

Организаторами «ТехноСтрелки» выступают министерство образования и науки Нижегородской области, Региональный центр развития талантов «Вега» и Центр молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум». В этом году в рамках фестиваля проводились четыре хакатона по таким направлениям, как биология и медицина, обустройство городской среды, ИТ и медиа.

Нижегородцы отличились во всех хакатонах. 10 команд стали абсолютными победителями в поднаправлениях «Экология», «Виртуальная реальность», «WEB-разработка», «Социальный дизайн общественных пространств», «Имитационное моделирование» и «Серия клипов». Еще семь команд заняли вторые места, 11 команд – третьи места.

«Такое количество победителей из Нижегородской области – свидетельство эффективной подготовки команд на этапе отборочного тура. Хочется поблагодарить специалистов центра «Вега», «Кванториума» и всех педагогов дополнительного образования за их выдающуюся работу с ребятами. На «ТехноСтрелке» соединились мощь интеллекта, креативность юности и полет фантазии, и это привело к созданию замечательных проектов. Фестиваль масштабируется, повышается сложность заданий, и, что очень ценно, мы видим, как улучается качество проектов, которые реализуют ребята», – отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Одной из победительниц фестиваля стала ученица 10-го класса средней школы №7 г. Дзержинска Анна Новикова. Вместе с командой школьница занималась созданием видеороликов.

«Мы старались сделать наши ролики креативными, яркими и запоминающимися, и у нас это получилось. «ТехноСтрелка» – отличное мероприятие, которое вдохновляет! Мы готовились, шли к победе и получили то, чего так хотели», – поделилась старшеклассница.

Одной из особенностей фестиваля этого года стал кейс от правительства Нижегородской области в направлении «Урбанистика». Задачей команд было разработать концепцию благоустройства «Семейного квартала» – это масштабный проект комплексного развития больничных территорий, который реализуется в Московском районе Нижнего Новгорода с этого года. Школьники продумывали элементы благоустройства на территории каждой медицинской организации, входящей в «Семейный квартал». Дети также разрабатывали программу вовлечения подростков в проект, чтобы как можно больше ребят захотели посещать обучающие мероприятия по теме репродуктивного здоровья, которые будут проводиться в «Семейном квартале».

По мнению участников, кейс оказался очень интересным, но сложным.

«Этот кейс по-настоящему крутой, потому что он охватывает не только урбанистику, но также социальные и медицинские аспекты. Это погружение сразу в несколько областей и обдумывание оптимального решения. Нам также поставили медийную задачу – завлечь аудиторию и привлечь детей к вопросам заботы о репродуктивном здоровье. На самом деле, такой межотраслевой подход очень сильно развил навыки нашей команды», – рассказал ученик 10-го класса средней школы №14 г. Волжского Матвей Резников.

В следующем году фестиваль отметит свой первый юбилей. Директор центра «Вега» Ирина Зиновьева поделилась планами, которые могут реализовать на V «ТехноСтрелке».

«Есть мысль – объединить участников разных хакатонов в одном проекте. Ребята будут работать в группах с разной направленностью, то есть мы обратимся к такому понятию как «метапредметность». Биолог, информатик, айтишник и медийщик создадут что-то уникальное. Эта коллаборация проектной деятельности, работа по ролям. Для «ТехноСтрелки» это могло бы стать прорывом», – рассказала она.

Напомним, создание возможностей для развития талантов детей – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты».

Национальный проект «Молодежь и дети» включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».