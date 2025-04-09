Сотрудники выксунского завода ОМК стали лауреатами Баташевской премии Экономика

Фото: Вячеслав Хабаров/ ОМК

Шесть сотрудников и две производственные команды выксунского завода Объединённой металлургической компании (ОМК) удостоены премии имени Ивана и Андрея Баташевых. Эта награда вручается работникам металлургических и машиностроительных предприятий за выдающиеся трудовые достижения, повышение эффективности, внедрение рационализаторских предложений и поиск передовых решений. Баташевская премия учреждена более 20 лет назад и названа в честь известных промышленников XVIII века — братьев Баташевых.

Торжественная XXII церемония награждения прошла в Выксе Нижегородской области — на флагманском предприятии ОМК. Победителей отметили в 16 номинациях, из которых 10 предназначены для производственного персонала. Лауреатами стали представители трубного, машиностроительного и металлургического направлений, специалисты по обеспечению производства, ремонтники, наставники, а также лучшая бригада.

Особое признание получил научный руководитель ОМК по развитию технологий и продуктов Леонид Эфрон. За многолетний вклад в научные исследования и создание научной школы в компании он был награждён Второй премией и серебряной медалью.

В номинации "Лучший в трубном производстве" победу одержал бригадир-настройщик трубоэлектросварочных станов Алексей Суроегин. Он подал 32 рационализаторских предложения, обеспечивших экономический эффект в размере 65 миллионов рублей. Алексей активно занимается наставничеством, обучая будущих бригадиров и наладчиков оборудования. В свободное время он увлекается спортом и является обладателем бронзового знака ГТО.

"Мы получаем эту премию в преддверии большого праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наши достижения — это заслуга старшего поколения. Хочу поблагодарить ветеранов за их подвиг, руководство ОМК — за работу по благоустройству городов, а также руководителей заводов — за поддержку и веру в идеи нашего коллектива. Спасибо наставникам, коллегам и семье. Я знаю, что они смотрят церемонию и переживают. Всем сотрудникам хочу сказать: вы молодцы! Мы делаем важное дело ради светлого будущего", — отметил Алексей Суроегин.

В специальной номинации "За особые заслуги" наградили трёх лучших волонтёров компании. В их числе — сотрудница выксунского завода Вера Балдина.

Победители получили признание коллег, памятную статуэтку единорога — символа, изображённого на гербе братьев Баташевых, — и денежную премию. Как показывает практика прошлых лет, каждый пятый лауреат впоследствии получает карьерный рост, становится наставником или экспертом.

Церемонию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ведущими мероприятия стали актёр театра и кино Егор Бероев и сотрудницы ОМК. В зале собрались потомки Героев Труда и участников войны — тех, кто сегодня продолжает традиции побед в машиностроении и металлургии.

"Поздравляю номинантов и лауреатов с заслуженной победой. Она особенно значима в юбилейный год Победы. Чтобы одержать победу на фронте, сначала нужно было победить в тылу. Советский Союз произвёл кратно больше техники и вооружения, чем противник, и за этим стоял самоотверженный труд миллионов людей — в том числе стариков, женщин и детей", — отметил председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых.

Он также подчеркнул, что 2025 год будет непростым, однако компания готова к вызовам.

"За последние 20 лет мы создали прочную производственную и технологическую базу. ОМК финансово устойчива, несмотря на высокую ключевую ставку, и продолжает инвестировать в ключевые проекты. Но главное — у нас сильный коллектив. Он непобедим и способен преодолеть любые трудности. Сегодня мы вручили награды лучшим из лучших", — резюмировал Анатолий Седых.

Справка

По итогам 2024 года участниками премии стали 426 сотрудников предприятий ОМК. В финал вышли более половины. Впервые компания отметила и тех, кто не прошёл в финал: 183 номинанта получили грамоты и денежные сертификаты.

Победителями стали 16 сотрудников и две команды из Выксы (Нижегородская область), Белгорода, Челябинска, Чусового (Пермский край), сервисной компании "ОМК ЦЕС" и вагоноремонтного предприятия "ОМК Стальной путь".