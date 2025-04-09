Автобусы большого класса стали курсировать по маршруту А-45 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦРТС

На маршруте А-45 в Нижнем Новгороде начали курсировать автобусы большого класса. Обновление подвижного состава стартовало 11 апреля и направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров.

Утром специалисты отдела контроля пассажирских перевозок Центра развития транспортных систем провели мониторинг работы маршрута. В рамках проверки они оценили наполняемость транспорта и пообщались с пассажирами.

По результатам наблюдений, загрузка автобусов находится на среднем уровне, а сами пассажиры положительно отзываются о работе маршрута.

В утренние часы пик на линию вышли 30 автобусов большого и среднего классов. Интервал движения составил 7-8 минут, что позволило сократить ожидание на остановках.

Отмечается, что два автобуса временно не отображаются в системе навигации. В настоящее время специалисты работают над устранением этой технической неполадки.