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Общество

Автобусы большого класса стали курсировать по маршруту А-45 в Нижнем Новгороде

11 апреля 2025 17:00  [97] Общество
Автобусы большого класса стали курсировать по маршруту А-45 в Нижнем Новгороде

Фото: ЦРТС

На маршруте А-45 в Нижнем Новгороде начали курсировать автобусы большого класса. Обновление подвижного состава стартовало 11 апреля и направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров.

Утром специалисты отдела контроля пассажирских перевозок Центра развития транспортных систем провели мониторинг работы маршрута. В рамках проверки они оценили наполняемость транспорта и пообщались с пассажирами.

По результатам наблюдений, загрузка автобусов находится на среднем уровне, а сами пассажиры положительно отзываются о работе маршрута.

В утренние часы пик на линию вышли 30 автобусов большого и среднего классов. Интервал движения составил 7-8 минут, что позволило сократить ожидание на остановках.

Отмечается, что два автобуса временно не отображаются в системе навигации. В настоящее время специалисты работают над устранением этой технической неполадки.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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