Андрей Гнеушев представил Ольге Баталиной демографическую программу "ОСНОВА – нижегородский проект жизни" Экономика

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев представил демографическую программу «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» заместителю министра труда и социальной защиты РФ Ольге Баталиной. Презентация прошла в ходе экспертного диалога по повышению рождаемости с субъектами Российской Федерации, организованного в рамках расширенного заседания коллегии Минтруда России.

Мероприятие прошло на площадке Национального центра «Россия» в Москве, от региона в нем также принял участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых. Гостям был представлен опыт только двух субъектов федерации – Нижегородской и Рязанской областей: практики регионов признаны успешными и рекомендованы для рассмотрения.

Как сообщил Андрей Гнеушев, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Год семьи продолжился в регионе Пятилетием семьи. В период с 2025-го по 2030 год планируется реализовать множество инициатив, которые позволят стабилизировать демографическую ситуацию в Нижегородской области, сделать регион притягательным местом для жизни, создания семьи и рождения детей.

«В первую очередь, важно обеспечить семьи реальной финансовой поддержкой. С 1 июля этого года регион начнет выдавать парам, у которых родятся дети, родительский основной доход «ОСНОВА». С учетом федерального маткапитала на первого и второго ребенка, без привязки к критериям нуждаемости, каждая семья сможет получить по одному миллиону рублей при рождении ребенка. При рождении третьего и последующих детей вся сумма целиком будет выделяться из средств бюджета области. Получить деньги можно будет в виде целевых и ежемесячных выплат», – рассказал Андрей Гнеушев.

Еще одним инструментом финансовой поддержки семей с детьми станет электронный сертификат для приобретения детских товаров у нижегородских производителей – от средств гигиены до мебели. Семьи будут получать сертификат при рождении ребенка. На установленную сумму можно будет приобрести товары из широкого перечня – для этого будет действовать отдельная страница на сайте популярного маркетплейса. Мерой поддержки можно будет воспользоваться также с июля 2025 года.

«Еще одно направление работы – информационная и психологическая поддержка будущих мам. В рамках программы «Демографический спецназ» будем проводить консультации с женщинами, которые считают себя неготовыми к беременности. С ними будут работать независимые аккредитованные психологи в государственных и частных клиниках. Комплексный подход в этом направлении позволит окружить каждую женщину необходимым вниманием с первого визита в женскую консультацию. Той же цели будет служить единое окно с юристами, психологами и соцработниками», – сообщил заместитель губернатора Нижегородской области.

В рамках программы «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» создается специальная онлайн-платформа, где женщины смогут найти любую информацию о мерах господдержки и постановке на учет в женскую консультацию, а также обратиться к специалистам по телефонам горячей линии доабортного консультирования.

«Так нам удастся побудить женщин задуматься о собственной беременности, помочь им проработать внутренние страхи и принять решение в пользу материнства», – подчеркнул Андрей Гнеушев.

Напомним, эффективная поддержка семей с детьми – основная задача, которую ставит национальный проект «Семья», стартовавший в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура».