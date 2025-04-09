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Происшествия

Житель Сарова убил двух женщин и поджег квартиру, чтобы скрыть следы

11 апреля 2025 17:11  [98] Происшествия
Житель Сарова убил двух женщин и поджег квартиру, чтобы скрыть следы

В Сарове Нижегородской области сотрудники Следственного комитета и полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух женщин.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. В результате совместной работы следователей и оперативников удалось восстановить полную картину произошедшего.

По данным следствия, трагедия разыгралась 7 апреля в одной из квартир на улице Куйбышева. Подозреваемый находился в гостях у двух женщин. Между ним и одной из них вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина вышел с женщиной в подъезд и задушил её.

Затем он вернулся в квартиру и напал на мать погибшей, нанеся ей ножевые ранения. Чтобы замести следы преступления, обвиняемый перенёс тела обеих женщин обратно в квартиру, поджёг помещение и скрылся.

На данный момент подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение и избрана мера пресечения.

Следствие продолжает работу, проводятся необходимые экспертизы и допросы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также причины и условия, которые могли ему способствовать.

Отметим, что изначально силовики подозревали в совершении преступления одну из женщин. Сообщалось, что якобы она зверски расправилась с матерью, а после подожгла квартиру. 

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Теги:
Саров Убийство Уголовное дело
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