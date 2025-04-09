Мэрия направила 1,4 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей

В 2024 году из бюджета Нижнего Новгорода было выделено 1,4 млрд рублей на оказание помощи участникам специальной военной операции и их родственникам.
Такие данные содержатся в отчёте мэра Юрия Шалабаева, подготовленном к заседанию городской думы, которое пройдёт 23 апреля. Документ оказался в распоряжении издания "Ъ-Приволжье".
Согласно отчёту, в прошлом году власти города увеличили размер единовременных выплат для граждан, заключивших контракт для участия в СВО. Сумма выросла с 50 тысяч до 305 тысяч рублей.
Всего в рамках программы дополнительных мер социальной поддержки в 2024 году помощь получили около 50 тысяч нижегородцев.
Общий объём финансирования по этой статье составил 1,6 млрд рублей. Помимо выплат участникам СВО, в неё входят пособия почётным гражданам и ветеранам, поддержка студенческих семей, а также выплаты на детей из малообеспеченных семей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+