Гендиректор АПЗ провел заседание ассоциации промышленников Арзамаса Экономика

Неординарные темпы роста промышленности Арзамаса зафиксированы по итогам 2024 года – 32,6%. Об этом доложил мэр города Александр Щелоков на очередном заседании Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие", возглавляет которую генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

Все предприятия сработали без убытков, в промышленности занято уже свыше 18,5 тысячи человек (+4,7% по сравнению с 2023 годом).

Увеличение объемов отгрузки готовой продукции значительное. Так, например, в АНПП "Темп-Авиа" - на 61,7%; "РАСКО Газэлектроника" - на 58,5%; "Ново Пакаджинг ББ" - на 46%; ЛМЗ "Старт" - на 45,1%; на АПЗ - на 43,7%; в "Рикор Электроникс" - на 37,8%; Арзамасском ПО "Автопровод" - на 34,9%.

Среднемесячная заработная плата работающих на промышленных предприятиях также выросла на 23,3% и составила более 81 тыс. руб.

Основные налогоплательщики в городскую казну Арзамаса: АО "АПЗ" – 14%, АО "АМЗ" - 9,8%, АО "АНПП "Темп-Авиа" - 5,6%.

Далее мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал о текущих и предстоящих масштабных стройках и реконструкциях. Он отметил, что продолжается развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", половина всех его мероприятий направлены именно на развитие Арзамаса.

Заместитель главы администрации города Роман Шершаков поднял вопрос о возможности трудоустройства школьников на промышленные предприятия города на время летних каникул. Он также обратился к членам Ассоциации с просьбой возродить городской конкурс профессионального мастерства, который с 2002 до 2019 года проходил в Арзамасе ежегодно. Андрей Капустин поддержал инициативу.

"Заседание насыщенное – мы обсудили много вопросов, получили много комментариев и предложений. Пригасили депутатов, избранных от городского округа Арзамас, чтобы рассказать им о насущных вопросах, достижениях, планах и узнать, что важного сейчас происходит в законодательной власти региона. Встреча прошла эффективно", – сказал Андрей Анатольевич.

Перед совещанием члены ассоциации осмотрели новые объекты социальной инфраструктуры города.

Фото: пресс-служба АПЗ