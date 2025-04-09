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Общество

Движение по улице Добролюбова ограничат из-за ремонта трамвайных путей

11 апреля 2025 18:47  [64] Общество
Движение по улице Добролюбова ограничат из-за ремонта трамвайных путей

В Нижнем Новгороде с 12 апреля вводятся ограничения для автотранспорта на участке улицы Добролюбова. Причиной стал ремонт трамвайных путей, в рамках которого будут сооружаться монолитные участки.

Ограничения затронут отрезок дороги между улицами Сергиевской и Ильинской. При этом движение в сторону улицы Ильинской останется открытым.

В обратном направлении автомобилистам предлагается использовать улицу Сергиевскую в качестве объезда.

Ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. Водителей просят соблюдать осторожность и ориентироваться на временные дорожные знаки.

Сообщалось, что с 6 мая жителей областного центра ждут новые ограничения в районе площади Лядова в связи с реконструкцией трамвайных путей.

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Теги:
Нижегородский район ограничения Ремонт
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