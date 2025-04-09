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Спорт

Воспитанники спортклуба "АПЗ" взяли медали первенства ПФО по фехтованию

11 апреля 2025 19:30  [106] Спорт

В Арзамасе завершились первенство и чемпионат ПФО по фехтованию на саблях. В копилке нижегородской сборной – 23 медали: 7 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых. 

5 апреля прошел финальный день турнира – чемпионат ПФО среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях золото – у мастера спорта международного класса Кирилла Тюлюкова и мастера спорта России Алёны Лисиной.

В командных соревнованиях наши девушки (О.Белова, А.Лисина, Е.Мантурова, Е.Хурлапова) тоже поднялись на высшую ступень пьедестала почета, у команды мужчин (И.Атаманец, А.Баскаков, А.Георгиевский, К.Тюлюков) – бронза. Бронзовыми призерами в личном зачете у женщин стала Олеся Белова, среди мужчин до 23 лет – мастер спорта России Антон Георгиевский.

После соревнований обладатели золотых медалей в личном первенстве Кирилл Тюлюков и Алёна Лисина ответили на несколько вопросов.

– Расскажите, как пришли в фехтование?
Кирилл: – Начал заниматься в 2012 году. Пробовал и плавание, и другие виды спорта, но решил остаться в фехтовании.
Алена: – Я пришла на год позже, в 2013-м. В школу пришел тренер, который пригласил всех желающих на пробную тренировку, мне стало интересно, решила сходить и осталась.

– Когда вы поняли, что фехтование – дело всей жизни?
Кирилл: – Когда начал видеть первые серьезные результаты. 
Алёна: – Чтобы больше заниматься, переехала в другой город, тут уже речи не шло о каком-то интересе: я поняла, для чего работаю. 

– Назовите качества хорошего фехтовальщика.
Кирилл: – Спокойствие, быстрота реакции, внимательность.
Алёна: – Еще важна концентрация на бое, а не на эмоциях. Их нужно использовать в правильном направлении. Концентрация превращает волнение в азарт и уверенность, а спортивную злость – в мощную мотивацию к победе.

– С какими чувствами приезжаете в Арзамас, с кем встречаетесь, куда ходите? 
Кирилл: – Арзамас для меня – комфортное и безопасное место, в которое с удовольствием возвращаюсь, восстанавливаюсь, расслабляюсь.
Алёна: – Первым делом, конечно же, еду к семье, родителям, потом уже встречи с друзьями.

– С кем из знаменитых саблистов вы хотели бы встретиться на дорожке?
Кирилл: – С удовольствием встретился бы с венгерским саблистом Ароном Зилаги. Он единственный в истории, кто завоевал три золотые олимпийские медали подряд.
Алёна: – Интересно было бы пофехтовать с олимпийскими чемпионками, посмотреть на их технику и получить дополнительную мотивацию для улучшения своих результатов. 

– Есть ли у вас спортивная мечта?
Кирилл: – Она у нас одна на двоих – попасть в олимпийскую сборную России по фехтованию.

Текст: Юлия Фролова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
АПЗ Фехтование
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