Иномарка вылетела на обочину и сбила семерых пешеходов в Нижегородской области Происшествия

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время в Балахнинском районе Нижегородской области.

По информации регионального управления МВД, около 2:50 12 апреля 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, не справился с управлением при повороте направо. Машина, принадлежащая его родственнице, двигалась в районе улицы Чкалова.

Автомобиль выехал на встречную полосу, а затем оказался на обочине, где в этот момент находилась группа пешеходов.

В результате наезда пострадали семь человек — пятеро мужчин и две женщины. Двум пострадавшим помощь была оказана на месте, после чего их отпустили. Еще двое были госпитализированы, трое проходят медицинское обследование. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Сотрудники ОМВД России по Балахнинскому району продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.