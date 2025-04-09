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Происшествия

Иномарка вылетела на обочину и сбила семерых пешеходов в Нижегородской области

12 апреля 2025 09:06  [131] Происшествия
Иномарка вылетела на обочину и сбила семерых пешеходов в Нижегородской области

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время в Балахнинском районе Нижегородской области.

По информации регионального управления МВД, около 2:50 12 апреля 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, не справился с управлением при повороте направо. Машина, принадлежащая его родственнице, двигалась в районе улицы Чкалова.

Автомобиль выехал на встречную полосу, а затем оказался на обочине, где в этот момент находилась группа пешеходов.

В результате наезда пострадали семь человек — пятеро мужчин и две женщины. Двум пострадавшим помощь была оказана на месте, после чего их отпустили. Еще двое были госпитализированы, трое проходят медицинское обследование. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Сотрудники ОМВД России по Балахнинскому району продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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Теги:
Балахнинский район ДТП
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