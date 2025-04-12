Нижегородский dreamlaser создал клип для группы "Сироткин" — видео Культура и отдых

Фото: скрин видео dreamlaser/"Сироткин"

Студия dreamlaser представила музыкальное видео (0+) на трек "Лучший город на земле" группы "Сироткин". Релиз клипа и композиции состоялся 11 апреля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе студии.

Новая работа погружает слушателя в атмосферу лёгкого, воздушного инди-звучания. В аранжировке органично переплетаются спокойные гитарные аккорды, прерывистые клавиши, напоминающие весеннюю капель, беззаботная флейта и наивные ксилофонные мотивы. Всё это сопровождается гулом городского трафика и создаёт ощущение неспешной прогулки по улицам, залитым холодным светом витрин.

Креативный директор dreamlaser Антон Колодяжный отметил, что проект стал масштабным опытом для команды — от разработки идеи и сценария до постпродакшена. Изначально планировалась серия коротких роликов на тему памяти, но в процессе отдельные фрагменты сложились в цельный сюжет. По его словам, в основе концепции лежит метафора: самые яркие воспоминания о городе будто застыли во времени, а команда "извлекла" их в виде визуальных отпечатков.

Для создания 3D-моделей героев команда отправилась в Москву, где провела сканирование музыкантов и актёров. Затем образы были перенесены в визуальное пространство воспоминаний. Одним из участников съёмок стал актёр Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале "Слово пацана" (18+).

Производственный процесс занял около шести месяцев.

Музыканты признались, что не ожидали настолько сильного визуального эффекта. Сергей Сироткин рассказал, что вдохновение росло с каждым этапом проекта, а особенно запомнился момент, когда участники стояли в зафиксированных позах во время сканирования. Артисты выразили надежду, что зрители оценят как музыкальную, так и визуальную часть клипа, и добавили, что хотели бы продолжить сотрудничество с dreamlaser.