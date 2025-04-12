Из Красной книги Нижегородской области исключили 47 видов животных, добавили — 30

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области завершило очередную актуализацию региональной Красной книги. В результате пересмотра перечней, утверждённых нормативно-правовыми актами, из списка редких и находящихся под угрозой исчезновения животных исключены 47 видов, а 30 — наоборот, включены.
Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве, корректировка связана с получением новых научных данных о состоянии популяций животных в регионе.
"Работа по актуализации данных Красной книги ведётся планомерно. Мы опираемся на результаты многолетних наблюдений, полевых исследований и научных публикаций. Это позволяет объективно оценивать, какие виды нуждаются в охране, а какие уже восстановили численность", — сообщили в ведомстве.
Список новых обитателей Красной книги охватывает как птиц, так и насекомых, рыб и млекопитающих. Среди них:
Исключённые из Красной книги виды, по данным специалистов, либо значительно увеличили свою численность, либо ранее ошибочно считались редкими. Среди них:
Обновление Красной книги — важный инструмент охраны природы, позволяющий грамотно распределять ресурсы и усилия на сохранение биоразнообразия региона.
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