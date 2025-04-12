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Общество

Из Красной книги Нижегородской области исключили 47 видов животных, добавили — 30

12 апреля 2025 12:32  [117] Общество
Из Красной книги Нижегородской области исключили 47 видов животных, добавили — 30

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области завершило очередную актуализацию региональной Красной книги. В результате пересмотра перечней, утверждённых нормативно-правовыми актами, из списка редких и находящихся под угрозой исчезновения животных исключены 47 видов, а 30 — наоборот, включены. 

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве, корректировка связана с получением новых научных данных о состоянии популяций животных в регионе.

"Работа по актуализации данных Красной книги ведётся планомерно. Мы опираемся на результаты многолетних наблюдений, полевых исследований и научных публикаций. Это позволяет объективно оценивать, какие виды нуждаются в охране, а какие уже восстановили численность", — сообщили в ведомстве.

Список новых обитателей Красной книги охватывает как птиц, так и насекомых, рыб и млекопитающих. Среди них:

  • малая поганка,
  • большая белая цапля,
  • малый подорлик,
  • усатая синица,
  • кольчатый кордулегастер (редкий стрекозообразный),
  • бронзовка Фибера (жук),
  • перламутровка Тора и голубянка Дамон (дневные бабочки),
  • жёлтая медведица (ночная бабочка),
  • восточный пилохвост и берёзовый рогачик (жуки),
  • а также редкие виды совок, серпокрылок и коконопрядов.

Исключённые из Красной книги виды, по данным специалистов, либо значительно увеличили свою численность, либо ранее ошибочно считались редкими. Среди них:

  • дрофа и стрепет (редкие ранее степные птицы),
  • серебристая чайка и седой дятел,
  • каспийская минога, белорыбица, осётр русский, севрюга (рыбы),
  • а также более 30 видов насекомых, в том числе бабочки (пяденицы, павлиноглазки, шмелевидки), жужелицы и пауки (включая паука-осу Аргиопу Брюнниха).

Обновление Красной книги — важный инструмент охраны природы, позволяющий грамотно распределять ресурсы и усилия на сохранение биоразнообразия региона.

 

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Теги:
Животные Минлесхоз Природа
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