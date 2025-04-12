Из Красной книги Нижегородской области исключили 47 видов животных, добавили — 30 Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области завершило очередную актуализацию региональной Красной книги. В результате пересмотра перечней, утверждённых нормативно-правовыми актами, из списка редких и находящихся под угрозой исчезновения животных исключены 47 видов, а 30 — наоборот, включены.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве, корректировка связана с получением новых научных данных о состоянии популяций животных в регионе.

"Работа по актуализации данных Красной книги ведётся планомерно. Мы опираемся на результаты многолетних наблюдений, полевых исследований и научных публикаций. Это позволяет объективно оценивать, какие виды нуждаются в охране, а какие уже восстановили численность", — сообщили в ведомстве.

Список новых обитателей Красной книги охватывает как птиц, так и насекомых, рыб и млекопитающих. Среди них:

малая поганка,

большая белая цапля,

малый подорлик,

усатая синица,

кольчатый кордулегастер (редкий стрекозообразный),

бронзовка Фибера (жук),

перламутровка Тора и голубянка Дамон (дневные бабочки),

жёлтая медведица (ночная бабочка),

восточный пилохвост и берёзовый рогачик (жуки),

а также редкие виды совок, серпокрылок и коконопрядов.

Исключённые из Красной книги виды, по данным специалистов, либо значительно увеличили свою численность, либо ранее ошибочно считались редкими. Среди них:

дрофа и стрепет (редкие ранее степные птицы),

серебристая чайка и седой дятел,

каспийская минога, белорыбица, осётр русский, севрюга (рыбы),

а также более 30 видов насекомых, в том числе бабочки (пяденицы, павлиноглазки, шмелевидки), жужелицы и пауки (включая паука-осу Аргиопу Брюнниха).

Обновление Красной книги — важный инструмент охраны природы, позволяющий грамотно распределять ресурсы и усилия на сохранение биоразнообразия региона.