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Общество

Нижегородец Роман Пермяков отдал бойцам СВО свой мотоцикл

12 апреля 2025 17:00  [133] Общество
Нижегородец Роман Пермяков отдал бойцам СВО свой мотоцикл

Фото: Роман Пермяков/VK

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков передал свой личный мотоцикл участникам специальной военной операции. В доставке на передовую ему помогли волонтёры из движения "Команда Победы".

Как сообщил Пермяков на своей странице в соцсети "ВКонтакте", транспорт получил один из подразделений 96-й бригады. Он отметил, что принял решение отдать технику после того, как узнал о высокой востребованности мотоциклов на линии боевых действий.

По его словам, в условиях активного применения беспилотников передвижение на фронте стало крайне опасным. Он указал, что, согласно различным оценкам, около 75% потерь приходится на удары с воздуха, и даже легковые автомобили становятся лёгкой мишенью.

Пермяков подчеркнул, что для него мотоцикл был скорее способом развлечения, тогда как для военных он может стать вопросом выживания. Он выразил надежду, что техника принесёт пользу бойцам.

Также он обратился к владельцам мотоциклов с призывом передавать их на нужды фронта, отметив, что в зоне боевых действий формируются целые мотоподразделения, и это уже не прихоть, а реальная необходимость.

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Теги:
Военные гуманитарная помощь СВО
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