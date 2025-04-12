Нижегородец записал предсмертное видео, провалившись в колодец Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

Житель Богородского округа Нижегородской области едва не погиб, разыскивая своего пропавшего кота. Во время поисков он провалился в старый колодец и, потеряв надежду на спасение, записал прощальное видео на телефон. Эту историю рассказали журналисты программы "Кстати" (16+).

Инцидент произошёл 1 апреля. Мужчина шёл мимо недостроенного здания, когда наступил на крышку колодца, внешне казавшуюся прочной. Она не выдержала веса, и нижегородец сорвался вниз с высоты около шести метров.

Падение обернулось серьёзными травмами: он сломал пятку и получил повреждение руки. На дне колодца не было связи, и попытки дозвониться до спасателей или родных оказались безуспешными. Оказавшись в безвыходной ситуации, он включил камеру и записал послание, считая, что это его последние слова.

"Глубина здесь порядка шести метров", — говорит мужчина на видео. Он отметил, что звук в колодце почти не слышен, а ночью температура опускается до минус 3-4 градусов.

Однако спустя время он решил сделать ещё одну попытку дозвониться в экстренные службы. На удивление, сигнал прошёл. Сотрудники 112 связались с его супругой, которая немедленно сообщила о случившемся в поселковом чате.

На помощь откликнулись соседи. Они привезли лестницу и верёвку, с помощью которых мужчину удалось вытащить из колодца. Спасенный мужчина признался, что не сразу поверил своему счастью. Думал, его найдут в колодце мертвым спустя месяц.

Медики диагностировали у нижегородца перелом пяточной кости. Несмотря на активные поиски, включая расклеенные объявления и обследование окрестностей, кот до сих пор не найден. Хозяева продолжают поиски и обещают вознаграждение за любую информацию о питомце.