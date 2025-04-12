Нижегородцы в среднем тратили 44 тысячи рублей в месяц в 2024 году — исследование Экономика

Жители Нижегородской области в 2024 году тратили в среднем 44,1 тысячи рублей в месяц, следует из исследования аналитиков РИА Новости, опубликованного 13 апреля. По итогам года регион занял 29-е место в общероссийском рейтинге потребительского спроса.

Согласно данным исследования, в Нижегородской области потребительский спрос вырос на 7,4% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель оказался выше среднероссийского темпа роста, который составил 6,4%. Для сравнения: в 2023 году рост потребительского спроса в стране был на уровне 6,2%.

Эксперты РИА Новости оценивали потребительский спрос как сумму оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов на общественное питание. Основной вклад в рост спроса, как и годом ранее, внесла розничная торговля, увеличившаяся на 7,2%. Наибольшую динамику показал сектор общественного питания — рост составил 9,0%, однако его вклад в общие потребительские расходы остается незначительным (4,5% против 73% у розничной торговли).

В рамках исследования был составлен пятый ежегодный рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса. Лидерами рейтинга стали Республика Адыгея (+20,7%) и Карачаево-Черкесия (+11,7%). Также в первую пятерку вошли Башкортостан (+11,2%), Челябинская область (+10,8%) и Тульская область (+10,4%).

Единственным регионом, где в 2024 году зафиксировано снижение потребительского спроса, стал Севастополь. Там произошло резкое падение в секторе общественного питания (более чем в два раза), а также сокращение розничной торговли на 4,3%.

Всего, по данным аналитиков, в 84 из 85 российских регионов в 2024 году потребительский спрос вырос.