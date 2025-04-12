Перевозки "Ласточками" Нижний Новгород – Иваново выросли на 76% в январе-марте Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Иваново в январе-марте 2025 года перевезено более 26 тыс. пассажиров. Это на 76% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего за 3 месяца «Ласточками» в сообщении со столицей Приволжья отправлены около 869 тыс. человек. В том числе по маршруту Нижний Новгород-Москва перевезено свыше 806 тыс. пассажиров, на направлении Нижний Новгород-Киров – более 36 тыс. человек.

Добавим, с 25 апреля по 1 июня 2025 года между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 «Ласточка».

Из столицы России десятивагонный состав будет отправляться в 21:15, прибывать в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня. Из столицы Приволжья «Ласточка» будет отправляться в 04:51 и прибывать в Москву в 09:09.

Перевозки скоростными поездами на Горьковской магистрали осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении.