Второй сезон программы "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба КУПНО

Торжественная церемония открытия второго сезона образовательной программы «Лидеры предпринимательства» прошла на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

Программа направлена на создание условий для развития предпринимательства в регионе, стимулирование проектной активности и поддержку стартапов.

«Развитие предпринимательства – одна из важнейших задач для страны, закрепленная в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в программе «Лидеры предпринимательства» поможет нижегородцам создать или развить свое дело: их ждут знакомства и общение с известными предпринимателями, инвесторами и экспертами, лекции и мастер-классы, поддержка наставников и команды проекта. Для авторов лучших бизнес проектов это еще и возможность получить финансовую поддержку», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Второй сезон программы «Лидеры предпринимательства» собрал 4 072 заявки. После процедуры экспертного отбора 300 участников получили возможность пройти профильный образовательный курс.

В церемонии открытия второго сезона программы приняли участие депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина, ректор КУПНО Роман Марков, заместитель директора АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Денис Румянцев, заместитель директора регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Александр Овечкин, директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области, член Общественной палаты г. Нижнего Новгорода Алексей Беляев и руководитель программы «Лидеры предпринимательства» Мария Самоделкина.

«Цель проекта - зажечь еще ярче огонь предпринимательской инициативы, создать плодородную почву для рождения и развития новых бизнес-идей, вырастить новое поколение предпринимателей, достойных наследников нижегородского купечества, которые будут двигать нашу область вперед. Впереди участников ждет насыщенный девятинедельный курс «От идеи до первых продаж». Это не просто теория, это концентрированный практический опыт, который поможет им освоить все тонкости создания и продвижения стартапа, научит финансовому и стратегическому планированию», - сказал Артем Кавинов.

Роман Марков, обращаясь к участникам программы, подчеркнул, что, несмотря на высокую конкуренцию между предпринимателями, философия КУПНО - в объединении людей.

«Философия Корпоративного университета правительства Нижегородской области передается фразой: «Купно за едино – вместе за одно». В стенах КУПНО мы формируем сообщество единомышленников, помогаем объединяться, чтобы усиливать эффект от вашей деятельности. Не ищите конкурентов на проекте, а ищите единомышленников, чтобы вместе добиваться большего», - подчеркнул он.

В процессе обучения участникам программы предоставляется возможность работать с опытными предпринимателями-наставниками. Каждый получит персональную поддержку в разработке и совершенствовании своей бизнес-идеи.

«Для нас важно, чтобы участники не только получили теоретические знания, но и почувствовали поддержку на всех этапах реализации своих бизнес-идей. Мы уверены, что наставничество от успешных предпринимателей, а также опыт работы с экспертами и руководителями крупных компаний будет ключевым фактором в успехе наших участников», - сказала Мария Самоделкина.

Первый тренинг в рамках образовательной программы провел известный бизнес-тренер, автор 14 книг и финалист книжной премии «Деловая книга года» Владимир Якуба. Его лекция была посвящена созданию эффективных отделов продаж и развитию стартапов.

После завершения образовательного курса вошедшие в Топ-150 финалисты программы «Лидеры предпринимательства» получат дипломы губернатора Нижегородской области, а также продолжат получать поддержку в реализации своих бизнес-инициатив.

Слушатели второго сезона программы смогут принять участие в грантовом конкурсе, победители которого получат финансовую поддержку от правительства Нижегородской области на начало или развитие предпринимательской деятельности. По итогам первого сезона «Лидеров предпринимательства» авторы 10 лучших проектов удостоились грантов по 500 тысяч рублей.

Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.